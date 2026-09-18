九龍灣企業廣場1期中高層全層招標發售 意向價4875萬｜商廈市況

九龍東第二核心商業區(CBD2)歷經逾十年的規劃及發展，區內的商貿發展已漸具規模。隨著政府發表新一份《施政報告》及首份五年規劃，市場預期九龍東將繼續成為本港發展藍圖的焦點之一。有業主把握市場目光聚焦區內的時機，趁勢推出旗下九龍灣企業廣場1期中高層全層單位，並委託中原(工商舖)以公開招標形式推售，總意向價約4,875萬元，平均呎價僅約3,500元，截標日期為10月28日。 中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次推售項目位於九龍灣常悅道9號企業廣場1期二座16樓全層，建築面積約14,098方呎，將以「現狀」、部分交吉及部分連租約形式出售，截標日期為10月28日。同時，是次推售項目現分間為4個獨立單位，新買家可因應需要而購入個別單位，平均呎價僅約3,500元，個別單位呎價更低至3,100元起。

麥偉嫦補充，16樓01室為連租約單位，其面積約2,850方呎，現時由半導體科技公司租用，新買家購入後可即時享有穩定租金回報，科創企業進駐亦有助提升該層的整體形象及租賃吸引力；而其餘3個單位則為交吉形式出售，面積由3,080至4,218平方呎不等，均附有現代豪華寫字樓裝修，可為進駐用戶節省裝修開支及時間，業主購入後可隨即作自用或是長線收租用途。16樓屬該廈中高層，單位景緻開揚、採光充足，部分面向更可眺望維港海景及零碳天地園景，相當適合用作辦公室或集團總部。