九龍灣企業廣場1期中高層全層招標發售 意向價4875萬｜商廈市況

九龍東第二核心商業區(CBD2)歷經逾十年的規劃及發展，區內的商貿發展已漸具規模。隨著政府發表新一份《施政報告》及首份五年規劃，市場預期九龍東將繼續成為本港發展藍圖的焦點之一。有業主把握市場目光聚焦區內的時機，趁勢推出旗下九龍灣企業廣場1期中高層全層單位，並委託中原(工商舖)以公開招標形式推售，總意向價約4,875萬元，平均呎價僅約3,500元，截標日期為10月28日。
中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次推售項目位於九龍灣常悅道9號企業廣場1期二座16樓全層，建築面積約14,098方呎，將以「現狀」、部分交吉及部分連租約形式出售，截標日期為10月28日。同時，是次推售項目現分間為4個獨立單位，新買家可因應需要而購入個別單位，平均呎價僅約3,500元，個別單位呎價更低至3,100元起。
麥偉嫦補充，16樓01室為連租約單位，其面積約2,850方呎，現時由半導體科技公司租用，新買家購入後可即時享有穩定租金回報，科創企業進駐亦有助提升該層的整體形象及租賃吸引力；而其餘3個單位則為交吉形式出售，面積由3,080至4,218平方呎不等，均附有現代豪華寫字樓裝修，可為進駐用戶節省裝修開支及時間，業主購入後可隨即作自用或是長線收租用途。16樓屬該廈中高層，單位景緻開揚、採光充足，部分面向更可眺望維港海景及零碳天地園景，相當適合用作辦公室或集團總部。
企業廣場為區內指標甲廈之一
麥偉嫦稱，企業廣場作為區內指標甲廈之一，地理位置優越，與第一集團中心、億京中心等同區甲廈毗鄰，為區內核心商業地段，商貿氛圍濃厚，更彰顯進駐企業的品牌形象。同時，該廈鄰近MegaBox及德福廣場等大型商場，亦有免費穿梭巴士往返港鐵九龍灣站，飲食、交通及生活配套一應俱全。
此外，麥偉嫦指出，物業新買家將享有該層全層的單一業權，加上已劃分為4個獨立單位，昌隔規劃合理，讓新買家可靈活部署安排部分自用及部分出租，同時滿足業務營運與長線投資需求，屬市場難得一遇的投資機會，適合用家企業及投資者選擇。此外，近年東九龍區商廈正逐步獲大4企業及教育、金融財經、創科等行業吸納，區內商廈價格正處於尋底調整階段，業主叫價亦傾向保守克制，正好為新買家提供趁低吸納的良機。
麥偉嫦分析，「啟動九龍東」計劃推行逾十年，已使九龍灣區成功轉型，並穩步發展成為中環以外的第二核心商業區。隨著政府持續推動九龍東發展，加上啟德及觀塘區內的新商業及住宅項目相繼落成，九龍灣商廈的發展前景依然亮麗，具有不俗的升值潛力。麥氏認為，是次招標項目屬質素與價格兼備的矜罕物業，預計將吸引具實力的用家及長線投資者踴躍入標。