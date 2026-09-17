ONE STANLEY推「國慶金秋‧雙喜藏金」優惠 指定買家可獲贈總值624萬足金黃金｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，適逢中秋 及國慶將至，發展商今日(17日)宣布為買家推出「國慶金秋‧雙喜藏金」之限時限量禮遇。由即日起至2026年10月16日，凡購買項目內2伙住宅物業的買家，即可獲贈足金黃金，總值最高可達約624萬元。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目本年度至今已錄得10宗洋 房及16宗特色分層大宅成交，其中12宗為成交金額超過億元，而2號洋房、3號洋房及5號洋房更分別以2.68億元、逾2.49億元及逾2.46億元售出，成交價屢創項目新高。為慶祝中秋及國慶將至，集團宣布為買家推出限時「國慶金秋‧雙喜藏金」置業禮遇，由即日起至 2026年10月16日，凡購買項目內的2伙住宅物業，且其中至少1伙為指定的「中層複式單位」，即可獲贈價值高達百萬元之實體足金黃金。禮遇名額為3個，優惠總價值最高可達約 624 萬元，先到先得，送完即止。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，買家若選購指定的「中層複式單位」， 即單位面積介乎1,910方呎至1,931方呎的4伙指定單位，並搭配項目內任何一個物業，即可獲贈價值約168萬元之實體足金；如買家選購指定的較大戶型「中層複式單位」，即單位面積介乎2,456方呎至2,565方呎之5伙指定單位，並搭配項目內任何一個物業，更可獲贈價值約208萬元之實體足金。 鄭智荣續指，「ONE STANLEY」銷售成績非常理想，項目至今已售出 58 伙，總成交金額突破62億元。多款熱銷戶型現僅餘少量餘貨或已悉數沽清。本港豪宅市場趨旺，項目本年至今項目已錄得26宗特色戶及洋房成交，當中包括第6座1伙中層複式單位，以6,812萬元售出。另一方面，雖然美國聯儲局最新加息0.25厘，但本港資金環境仍相對充裕，整體按揭息率仍處於相對溫和及具支持性的水平，有利維持置業需求及樓市氣氛。同時，特區政府昨日 正式公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及《行政長官2026年施政報告》，為香港未來五年在經濟、土地、房屋及城市發展方面確立更清晰方向。政府將持續優化土地供應及市區重建政策，並進一步鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位，積極吸引家族辦公室、環球資金、高資產人士及專業人才落戶香港。隨着財富及人才持續匯聚，加上核心地段優質豪宅供應有限，預料將為香港高端及超級豪宅 市場的中長期需求帶來進一步支持。 近期多個頂級豪宅項目持續錄得成交，帶動核心地段、低密度及具獨特性的豪宅可售供應 逐步收窄。綜合近期成交表現及供應情況，市場對優質超級豪宅的需求仍然殷切，預計具稀缺性及高質素的超級豪宅可售供應將進一步趨緊。