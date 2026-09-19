50指標屋苑買賣按周增5% 利嘉閣：料於60宗水平上落｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月份踏入次周，二手指標屋苑交投隨一手新盤同步向好靠穩，但未見重大突破。主因是市場氣氛持續改善，一手新盤開售帶動整體樓市關注度，部分未能購得新盤而轉投二手市場的買家逐漸回流，支撐屋苑成交量微幅向上。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7日至13日)共錄64宗買賣個案，較前周(8月31日至9月6日)的61宗增加近5%，持續窄幅上落。
港島及九龍區指標屋苑交投量齊增
按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量雙雙增加，新界區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄9宗買賣，較前周的7宗增加2宗或29%，其中杏花村上周錄得2宗成交，按周增加1倍；太古城交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗交投，較前周的25宗增加12%，其中麗港城上周錄得3宗買賣，按周增幅達2倍；德福花園、匯景花園、維景灣畔及維港灣期內各錄2宗成交，分別較前周增加1倍；美孚新邨交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。
新界區指標屋苑交投跌7%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的29宗減少7%，其中YOHO Town期內只錄1宗成交，按周減幅達67%；名城交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加20%，當中九龍區及新界區各佔6個及9個屋苑，港島區則佔3個(詳見表一)。
陳海潮指出，本周中適逢香港首個五年規劃及《施政報告》發表，加上觀望美國議息，並在聯儲局落實加息0.25厘後，市場需時消化，故料本周二手入市態度仍較審慎。多項宏觀經濟及政策因素相繼出台，部分觀望多時的買家需要重新評估供樓成本及政策利好因素，周內多選擇保持耐心觀望，致使二手入市節奏繼續放緩；預期本周50指標屋苑交投續在60宗上下輕微震盪，惟當所有不明朗因素完全釐清後，隨著大局明朗及觀望情緒消退，累積的購買力可望逐步釋放，入市步伐冀會加快。