50指標屋苑買賣按周增5% 利嘉閣：料於60宗水平上落｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月份踏入次周，二手指標屋苑交投隨一手新盤同步向好靠穩，但未見重大突破。主因是市場氣氛持續改善，一手新盤開售帶動整體樓市關注度，部分未能購得新盤而轉投二手市場的買家逐漸回流，支撐屋苑成交量微幅向上。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7日至13日)共錄64宗買賣個案，較前周(8月31日至9月6日)的61宗增加近5%，持續窄幅上落。

港島及九龍區指標屋苑交投量齊增

按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量雙雙增加，新界區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄9宗買賣，較前周的7宗增加2宗或29%，其中杏花村上周錄得2宗成交，按周增加1倍；太古城交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。