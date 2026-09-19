灣仔夏愨大廈低層全層放售 意向價逾2.37億｜商廈市況

灣仔作為港島區發展成熟的商住區，鄰近政府總部、金融機構與國際企業，區內甲廈一直為不少用家及投資者矚目，甲廈全層放售更極為矜罕。有業主看準當前市場對優質核心區樓面的強勁需求，決定放售旗下物業並委託中原(工商舖)獨家代理，出售位於灣仔夏愨大廈低層全層，並將以“現狀”及連租約形式出售，意向價約2.376億元。 將以「現狀」及連租約形式出售 中原(工商舖)資本市場部高級資深分區營業董事梁美儀表示，是次獨家放售物業位於灣仔告士打道39號夏愨大廈8樓全層，總建築面積約18,284方呎，物業將以「現狀」及連租約形式出售，整個項目意向價約2.376億元，折合呎價約13,000元。目前該全層樓面分拆為多個單位，大部份已成功租出，尚餘一個單位招租中。由於全層獨立業權，新買家可因應本身業務需要作全層自用，或部份出租，既可為企業升值，亦具備穩健且可觀的長期租金回報。

梁美儀補充，是次出售物業屬區內知名甲級寫字樓，整體建築與設施規格具備極高質素，空間布局方正，大廈採用現代化建築設計，中低層單位已能享有優質城市景觀及部分開揚海景，配合充足的自然採光，為企業營造出廣闊舒適的辦公環境；加上物業屬全層業權，能為進駐企業提供極高私隱度，彰顯企業總部的形象與實力，對於大型跨國企業或機構而言，該樓面極為適合劃分為單一自用總部。 梁美儀指出，大廈樓高28層，地下為商舖，1樓及2樓為停車場，3樓至27樓為寫字樓，標準樓層面積介乎1.4萬至1.8萬方呎。內設10部客務升降機及1部運貨升降機，並配備專用車位及上落貨區。參考灣仔區近期放盤方面，海港中心中層單位叫價約每平方呎約23,000元，會展廣場辦公大樓放盤呎價則約20,000元。而中環、金鐘及上環一帶建築面積約11,062至19,746平方呎的甲級寫字樓，平均呎價介乎15,000至24,051元，涉及售價約1.76億至3.3億元，可見今次放售物業在同區放盤中展現出極高的競爭力與抗跌力。