灣仔夏愨大廈低層全層放售 意向價逾2.37億｜商廈市況

灣仔作為港島區發展成熟的商住區，鄰近政府總部、金融機構與國際企業，區內甲廈一直為不少用家及投資者矚目，甲廈全層放售更極為矜罕。有業主看準當前市場對優質核心區樓面的強勁需求，決定放售旗下物業並委託中原(工商舖)獨家代理，出售位於灣仔夏愨大廈低層全層，並將以“現狀”及連租約形式出售，意向價約2.376億元。
將以「現狀」及連租約形式出售
中原(工商舖)資本市場部高級資深分區營業董事梁美儀表示，是次獨家放售物業位於灣仔告士打道39號夏愨大廈8樓全層，總建築面積約18,284方呎，物業將以「現狀」及連租約形式出售，整個項目意向價約2.376億元，折合呎價約13,000元。目前該全層樓面分拆為多個單位，大部份已成功租出，尚餘一個單位招租中。由於全層獨立業權，新買家可因應本身業務需要作全層自用，或部份出租，既可為企業升值，亦具備穩健且可觀的長期租金回報。
梁美儀補充，是次出售物業屬區內知名甲級寫字樓，整體建築與設施規格具備極高質素，空間布局方正，大廈採用現代化建築設計，中低層單位已能享有優質城市景觀及部分開揚海景，配合充足的自然採光，為企業營造出廣闊舒適的辦公環境；加上物業屬全層業權，能為進駐企業提供極高私隱度，彰顯企業總部的形象與實力，對於大型跨國企業或機構而言，該樓面極為適合劃分為單一自用總部。
梁美儀指出，大廈樓高28層，地下為商舖，1樓及2樓為停車場，3樓至27樓為寫字樓，標準樓層面積介乎1.4萬至1.8萬方呎。內設10部客務升降機及1部運貨升降機，並配備專用車位及上落貨區。參考灣仔區近期放盤方面，海港中心中層單位叫價約每平方呎約23,000元，會展廣場辦公大樓放盤呎價則約20,000元。而中環、金鐘及上環一帶建築面積約11,062至19,746平方呎的甲級寫字樓，平均呎價介乎15,000至24,051元，涉及售價約1.76億至3.3億元，可見今次放售物業在同區放盤中展現出極高的競爭力與抗跌力。
梁美儀稱，夏愨大廈緊貼告士打道幹道，交通網絡四通八達，步行數分鐘即可輕鬆抵達港鐵灣仔站及全港核心鐵路樞紐金鐘站，迅速連接中環、尖沙咀及各區主要商圈。大廈周邊商業與行政氛圍濃厚，鄰近灣仔政府大樓、中信大廈、One Hennessy、六國中心及太古廣場等多座知名甲級寫字樓、五星級酒店及政府行政中心，區內有完善的餐飲及高端商業配套，亦匯聚各類跨國企業、金融機構、法律諮詢及專業服務團隊，具協同效應。
梁美儀分析，灣仔區全層甲廈放售在市面上極為罕有，是次物業樓面空間方正實用，配套設施完善，兼具地理位置、海景景觀及獨立業權等綜合優勢。相較於周邊中環、金鐘及上環等核心區域的同類放盤與近期成交，本物業在面積規模與營運效益上均展現出極高的性價比。隨著核心區優質商業樓面買少見少，此類具備高私隱度與靈活劃分彈性的全層資產，無論作為大型企業的頂級總部，抑或作長線收租用途，皆屬市場上不可多得的優質投資與自用選擇，相信會吸引不少投資者及企業用家垂青。