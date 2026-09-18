海外樓市｜港、韓、匈三地催生大比併 韓國一世免租 匈牙利終身免稅

新一份施政報告新鮮出爐，當中鼓勵生育政策引起坊間熱議。其實面對少子化及年輕人「上車難」的雙重困境，不只香港，毗鄰香港的韓國及遠至歐洲匈牙利政府紛紛提出重磅育兒置業補貼方案，將「住屋」視為激勵生育的重要政策。 撰文：全球樓行

香港：11項「組合拳」 減免印花稅與放寬居屋按揭 香港政府加推11項「組合拳」措施激勵生育，主要集中現金補助、稅務優惠及置業開支。置業支援方面，在生育前一年或後兩年內購置住宅可獲減免最多2萬元印花稅。下期居屋開始，有新生兒的白表申請者最高按揭成數提升至95%，以減少首期負擔。

首爾：推租金補貼與長租優惠 韓國為應對嚴峻的少子化困境，各地政府極力推出育兒置業補貼措施，甚至一世免租金方案，為當地人津津樂道。 在首爾，市政府指高昂住屋成本是年輕人遷出首爾及不願生育的主因。根據當地數據顯示，2023年有325,317人遷出首爾至京畿道及仁川，當中61.3%是基於住屋及家庭理由搬遷。首爾政府於2025年推出住屋補貼，向無持有物業且有新生嬰兒的家庭，提供每月30萬韓元(約1,700港元)的津貼，為期2年。政策不設入息及年齡審查，多胎家庭可按兒童人數獲多重補貼，物業申請門檻為全租押金(Jeonse)7億韓元以下(約397萬港元)或月租268萬韓元(約1.5萬港元)以下。

此外，首爾推出「長期全租住房2期」計劃，提供3,500個位於市中心熱門地區的單位。新婚夫婦生育最少一名子最長可入住20年，期滿後或可以低於市價20%的價格購入該單位。 釜山與全羅北道：生子可享免租 釜山市力谷生育亦是不遺餘力，承諾在2030年前提供1萬個免租單位。夫婦生育1名子女可獲20年免租，生育2名或以上子女更可獲終生免租。另外，全羅北道推出500個半價租賃公寓，無子女夫婦只須付一半租金，生育後租金全免。 匈牙利：GDP 5%催生 推CSOK房貸優惠

遠至歐洲的匈牙利政府亦提出「重磅」生育鼓勵。其生育鼓勵支出更超過GDP的5%，為國防支出的兩倍多。前任右翼總理奧爾班(Viktor Orbán)表明拒絕外來移民，強調要「匈牙利之子」。而生育獎勵措施是隨子女人數增加，母親可以減免繳納個人所得稅，生育4胎或以上更完全不用繳稅，還能獲得其他津貼。當中最矚目的是CSOK Plusz優惠房屋貸款。專為已婚並生育的夫婦而設，提供最長10至25年，最高3%固定低息貸款，唯一條件是申請人妻子必須41歲以下。 四胎母親終身免稅