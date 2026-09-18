全港首創 中原推出住宅虛擬窗景 首涉40萬伙

中原集團行政總裁施俊嶸透露，「中原窗景」的誕生是源於自己在兩年前購入何文田新樓時的需求，而從構思至推出歷時約8個月，投資金額約300萬元。「中原窗景」由中原地圖、中原大數據及三維數碼地圖三大空間數據整合而成。於「中原窗景」一個版面內，用戶可以比較整幢物業高低樓層及全層單位的不同窗景，先以模擬窗景對心儀物業的景觀取得初步了解。

中原地圖透過運用地政總署的三維地圖及發展局的空間數據共享平台，創製出全港首創的住宅虛擬窗景「中原窗景」網站，昨日連同「中原開揚指數」正式推出。首階段提供中原城市指數(CCL)內143個成分屋苑，共約40萬個私人住宅單位，目標明年涵蓋全港逾130萬個私宅單位。

中原開揚指數展現窗景開揚程度

下一步「中原窗景」將運用阿里雲千問AI大模型進行空間分析及進行量化，將主觀的景觀觀感轉化成客觀數據。在香港大學的窗景網驅動下，「中原窗景」日後除了包含空間的數據分析外，將以中原開揚指數展現窗景的開揚程度。用戶可客觀地獲得單位窗景的開揚指標，從而作出比較及選擇。

中原地圖空間數據架構師吳煒溢指，「中原窗景」日後亦運用發展局CSDI香港空間數據共享平台的資訊，將鄰近物業及社區設施如學校、醫院等加進窗景內標示，甚至窗景內斜坡維修責任亦可從「中原窗景」內獲取資料，讓用戶可簡單了解物業周邊各項建築物資訊，期望以上功能可於2027年內逐步完成，亦能夠擴展應用至全港逾130萬個私人住宅單位。