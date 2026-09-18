PARK SILICON夥中原推中秋置業優惠 送米芝蓮餐飲禮券總值逾10萬｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」盡享北部都會區投資潛力，開售後迅即成為樓巿焦點。適逢中秋節即將來臨，為配合項目的銷售部署，中原地產特別為「PARK SILICON」買家呈獻中秋節置業優惠，由即日起至10月17日，經中原地產購入「PARK SILICON」第2 期「PALO SPRINGS」的首10名一手買家，均可獲贈價值10,888元的「中秋慶團圓米芝蓮餐飲禮券」，優惠總值108,880元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，踏入9月份，暑假結束後樓市交投氣氛明顯回勇，上月一手成交量錄超過1,000宗，亦屬三個月新高。本月至今已暫錄超過800宗，料全月可錄約1,500宗一手成交，隨著本周《施政報告》公布後，市民置業信心明顯增加，入市態度轉趨積極，加上政府亦明確表至加快產業發展步伐，積極對接國家「十五五」規劃。「PARK SILICON」坐擁北部都會區優越地利，前景亮麗，該區將會是未來新界北核心商務區及創科樞紐，目標成為宜居宜業宜遊的都會區，潛力更見優厚，現時港鐵東鐵線古洞站正全力興建，預計於2027年可以投入服務，料項目持續可吸引一批極具前瞻性，對宜居生活有追求的用家及投資客追捧。