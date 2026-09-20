利嘉閣精英團隊再創佳績 勇奪ONE STANLEY多項銷售殊榮｜赤柱豪宅

利嘉閣共有5位前線同事榮獲「傑出銷售員獎」，充分肯定利嘉閣在高端住宅市場的專業服務及卓越表現。

利嘉閣地產港島區董事胡栢榮表示，是次佳績有賴團隊上下通力合作，其中黃竹坑站分行、赤柱分行、山頂分行、深灣分行及中半山分行於項目推售期間表現尤其突出，成功協助不少高端客戶入市，展現利嘉閣於港島豪宅市場的龐大客源網絡及專業服務優勢，成績令人鼓舞。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷售理想，利嘉閣地產於項目推售期間表現出色，獲發展商頒發多項銷售殊榮，包括促成「最高總額大手客成交」及「最高複式戶成交金額」等獎項。同時，利嘉閣共有5位前線同事榮獲「傑出銷售員獎」，充分肯定利嘉閣在高端住宅市場的專業服務及卓越表現。

胡栢榮指出，近年香港積極推動人才政策，大力吸納各地專業人才及高端專才來港發展，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，大批高收入及高資產人士都選擇來港定居及投資。全球人才及資金匯聚香港的大趨勢下，優質豪宅物業必然是高端用家及投資者的重要資產配置選項，市場前景絕對可以看高一線。

「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。