CCL｜按周升0.5% 中原：樓價窄幅爭持 港銀未有加息對樓市正面支持

二手樓價好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報162.13點，按周升0.5%，是8月27日滙豐推出定息按揭優惠新方案，及29日西南九龍長沙灣叡璟I次輪價單銷售133伙即日沽清當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，大型銀行延續定息按揭計劃，雖然上調定按息率0.2厘，但加幅輕微，且仍較H按息為低，加上新盤持續熱賣，帶動樓價向好。CCL為2023年8月底後159周、逾3年次高。惟二手買賣雙方拉鋸未變，樓價走勢一升一跌，繼續窄幅爭持。本港大型銀行未有跟隨美國加息，對樓市有正面支持，但息口走勢未明，CCL目標165點，料將延至第四季，現時相差2.87點或1.77%。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.95%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升20.19%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升19.34%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.27%。9月16日《施政報告》及《香港第一個五年規劃》，紅磡新盤「映匯」次輪價單銷售45伙沽32伙，17日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，北角新盤「皇璇」公布首張價單50伙，市建局土瓜灣道/榮光街發展計劃截收28份意向書，對本地二手樓價的影響將於2026年10月上旬公布的CCL才開始反映。

九龍樓價連升 2 周共 1.47% 四區樓價表現方面，連續3周「兩升兩跌」。九龍CCL_Mass報161.25點，按周上揚1.05%，連升2周共1.47%，指數為2023年7月初後166周(逾3年)第3高。新界西CCL_Mass報147.01點，按周漲0.98%，指數為2023年9月初後158周(逾3年)次高。新界東CCL_Mass報174.09點，按周輕微下跌0.02%，連跌4周共3.29%，指數仍為2023年9月初後157周(逾3年)第7高。港島CCL_Mass報164.13點，按周挫0.13 %，連升2周後回軟，指數仍為2023年8月中後160周(逾3年)第5高。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報163.05點，按周漲0.56%，指數為2023年8月初後162周(逾3年)次高。CCL(中小型單位)報161.66點，按周升0.52%，指數為2023年8月中後161周(逾3年)第3高。CCL(大型單位)報164.47點，按周增0.36%，連升3周共0.95%，指數創2023年10月初後154周(近3年)新高。