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出版：2026-Sep-20 18:10
更新：2026-Sep-20 18:10

CCL｜按周升0.5% 中原：樓價窄幅爭持 港銀未有加息對樓市正面支持

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CCL｜按周升0.5% 中原：樓價窄幅爭持 港銀未有加息對樓市正面支持

二手樓價好淡爭持，中原城市領先指數CCL最新報162.13點，按周升0.5%，是827日滙豐推出定息按揭優惠新方案，及29日西南九龍長沙灣叡璟I次輪價單銷售133伙即日沽清當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，大型銀行延續定息按揭計劃，雖然上調定按息率0.2厘，但加幅輕微，且仍較H按息為低，加上新盤持續熱賣，帶動樓價向好。CCL20238月底後159周、逾3年次高。惟二手買賣雙方拉鋸未變，樓價走勢一升一跌，繼續窄幅爭持。本港大型銀行未有跟隨美國加息，對樓市有正面支持，但息口走勢未明，CCL目標165點，料將延至第四季，現時相差2.87點或1.77%

楊明儀表示，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.95%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升20.19%，較20249月首次減息前135.86點低位升19.34%，較20218191.34點歷史高位跌15.27%916日《施政報告》及《香港第一個五年規劃》，紅磡新盤「映匯」次輪價單銷售45伙沽32伙，17日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，北角新盤「皇璇」公布首張價單50伙，市建局土瓜灣道/榮光街發展計劃截收28份意向書，對本地二手樓價的影響將於202610月上旬公布的CCL才開始反映。

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九龍樓價連升2周共1.47%

四區樓價表現方面，連續3周「兩升兩跌」。九龍CCL_Mass161.25點，按周上揚1.05%，連升2周共1.47%，指數為20237月初後166(3)3高。新界西CCL_Mass147.01點，按周漲0.98%，指數為20239月初後158(3)次高。新界東CCL_Mass174.09點，按周輕微下跌0.02%，連跌4周共3.29%，指數仍為20239月初後157(3)7高。港島CCL_Mass164.13點，按周挫0.13 %，連升2周後回軟，指數仍為20238月中後160(3)5高。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass163.05點，按周漲0.56%，指數為20238月初後162(3)次高。CCL(中小型單位)161.66點，按周升0.52%，指數為20238月中後161(3)3高。CCL(大型單位)164.47點，按周增0.36%，連升3周共0.95%，指數創202310月初後154(3)新高。

2026年計，CCL暫時累漲12.5%CCL Mass上揚12.31%CCL(中小型單位)12.17%CCL(大型單位)14.14%，港島走高17.1%，九龍上揚11.41%，新界東漲9.75%，新界西升10.76%

上周五(18)公布的指數，根據202697日至13日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2026824日至30日簽臨時買賣合約，824日北部都會區首個片區試點項目洪水橋片區以10.3億元批出，25日美國公布多項針對伊朗的經濟制裁措施，27日滙豐推出定息按揭優惠新方案，息率加0.2厘至2.93厘，28日將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」價單發售148伙沽28伙，29日西南九龍長沙灣「叡璟I」次輪價單銷售133伙即日沽清當周的市況。

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