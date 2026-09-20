利嘉閣鄭健糧：北環線沿線租金蓄勢爆發 料累飆32%跑贏大市｜樓市分析

香港首份《五年規劃》推動北部都會區發展全面提速，位處戰略核心的新田大學城正迅速崛起為全港創科心臟地帶。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧分析指出，隨著科大籌辦的本港第三間醫學院定於2028年正式招生，配合新田科技城全力引進頂尖科研人才，區內高端居住剛性需求將迎來爆發式增長。 鄭健糧直言，在宏觀政策紅利與基建大提速的雙重加持下，北環綫沿線物業正邁入強勢發展軌道，預期中長遠累計租金升幅高達32%，料大幅跑贏大市。以北環綫上的元朗錦上路站為例，區內標誌性新晉鐵路盤，現時普遍實用呎租已達42至48元水平，充分反映市場對區內鐵路沿線優質住宅的強勁承接力。

鄭健糧稱，隨著基建樞紐升級，北環綫主線貫通古洞與錦上路兩大轉乘大站，並設新田、牛潭尾及凹頭中途站，全面鏈接大灣區與本港創科廊道。大學城效應爆發，頂尖科研人員與高等教育人才大量湧入，帶動實用型中小戶型租務交投白熱化，直接拉高沿線物業的租金回報率。面對持續升溫的租賃需求，配合2022年起全港私人住宅地契規定最低面積280方呎起的規劃門檻，北都未來可能再提升要求，中小戶型新盤供應更顯珍貴，直接推動沿線優質物業價值持續走高。