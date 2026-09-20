皇璇連環加推 暫錄超額認購26倍 最快本周展開價單銷售｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」昨日(19日)首日截標，即日售出12伙大宅及特色戶，成交價介乎1,830萬至5,860萬元，成交呎價29,000元至42,000元，合共套現近3.47億元，平均成交呎價接近3.5萬元。為回應市場需求，同日晚上原價加推2號價單共30伙，扣除最高折扣21%計算，折實售價由615.6萬元起，折實呎價由19,481元起，折實平均呎價20,871元。

2號價單包括10伙一房、18伙兩房及2伙三房，單位實用面積介乎316至602方呎。價單定價由779.3萬至1,861.9萬元，呎價介乎24,661元至30,929元。