皇璇連環加推 暫錄超額認購26倍 最快本周展開價單銷售｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」昨日(19日)首日截標，即日售出12伙大宅及特色戶，成交價介乎1,830萬至5,860萬元，成交呎價29,000元至42,000元，合共套現近3.47億元，平均成交呎價接近3.5萬元。為回應市場需求，同日晚上原價加推2號價單共30伙，扣除最高折扣21%計算，折實售價由615.6萬元起，折實呎價由19,481元起，折實平均呎價20,871元。
2號價單包括10伙一房、18伙兩房及2伙三房，單位實用面積介乎316至602方呎。價單定價由779.3萬至1,861.9萬元，呎價介乎24,661元至30,929元。
扣除最高折扣21%計算，單位折實售價由615.6萬至1,470.9萬元，折實呎價19,481元至24,434元。當中一房單位全部單位折實售價低於650萬元，有18伙兩房折實售價低於1,000萬元。當中最低售價及呎價單位同為10樓C室，實用面積316方呎，一房間隔，折實售價615.6萬元，折實呎價19,481元。
3號價單加推30伙 折實價610.8萬起
該盤今日(20日)再度加推3號價單，涉及30伙，包括20伙一房、8伙兩房及2伙三房，單位實用面積介乎301至602方呎。價單定價由773.2萬至1,908.8萬元，呎價介乎25,688元至31,708元。
扣除最高折扣21%計算，單位折實售價由610.8萬至1,507.9萬元，折實呎價介乎20,292元至25,048元，折實平均呎價22,188元。當中一房單位折實售價全部低於670萬元，有8伙兩房折實售價低於1,000萬元。
「皇璇」迄今已推出3張價單共110伙應市，折實平均呎價21,199元，以折實價計算市值約9.1億元。發展商透露，截至下午3時，項目累收逾3,000票，按首三張價單共110伙計算，超額認購約26倍，最快本周展開價單銷售。
周三招標發售2伙平台特色戶
另外，項目亦新加推2伙平台特色戶，並將於本周三(23日)起以招標形成發售，包括2樓C室，屬一房間隔，實用面積277方呎，附連228方呎平台；以及2樓D室，屬兩房間隔，實用面積413方呎，附連131方呎平台。