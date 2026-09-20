PARK SILICON舉辦月餅工作坊 吸引逾100組客參加｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」享鄰近未來港鐵古洞站及雙魚河尊尚生活圈的雙重地利優勢，為創科精英打造充滿度假莊園格調的未來生活居所。適逢中秋佳節將至，項目今日(20日)與本地知名健康品牌日本命力，舉辦「健康中秋樂．玉兔冰皮月餅工作坊」，透過健康講座、月餅製作、非遺傳統花燈藝術展示及節慶互動體驗，與來賓提早歡度中秋。活動吸引逾100組關注健康生活的客人參加，場面熱鬧溫馨。

活動特別邀請註冊營養師講解節日飲食迷思及健康管理貼士，並帶領大小朋友製作玉兔冰皮月餅，配以精心調製的低糖健康餡料，令月餅別具輕盈滋味。同場設有骨骼健康檢測，以先進儀器評估骨質狀況，並由營養師即場解讀報告。來賓亦參觀了「PARK SILICON」展銷廳，深入了解項目的匠心開則及優勢，並欣賞項目前瞻融入「城鄉共融」理念，從社區營造及文化體驗着手，讓新舊文化在嶄新社區中延續。