101 KINGS ROAD錄「雙破頂」成交 頂層天台特色戶呎售5萬｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」昨天(19日)連錄2宗成交，涉及金額約7,957.3萬元。
成交包括31樓A室，實用面積1,291方呎，連36方呎平台及953方呎天台，屬四房兩套連儲物室、平台及天台戶型，亦為項目內最大面積的頂層連天台單位，以6,455萬元招標售出，呎價達5萬元，刷新項目售價及呎價新高。
另為22樓D室，實用面積440方呎，兩房梗廚間隔，亦屬項目內最後1伙分層兩房單位，以1,502.3萬元售出，呎價約34,143元。
全盤累沽247伙 套現逾27億
宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」最新連環錄得2宗成交，其中31樓A室為全盤面積最大的頂層特色戶，是次順利標售，反映市場買家對港島核心地段優質特色物業的渴求。尤其是坐擁開揚海景、並附設私人天台或平台的罕有優質戶，在市場上更顯珍罕，備受實力買家追捧。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩指出，另隨著22樓D室順利售出，項目的所有分層兩房戶型已全數沽清，現時全盤僅餘下最後4伙待售。截至昨日項目累沽247伙，銷售率高逾98%，總銷售套現金額超過27億元。集團對後市充滿信心，將繼續積極推售餘下優質單位以應市場需求。
「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。