101 KINGS ROAD錄「雙破頂」成交 頂層天台特色戶呎售5萬｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」昨天(19日)連錄2宗成交，涉及金額約7,957.3萬元。

成交包括31樓A室，實用面積1,291方呎，連36方呎平台及953方呎天台，屬四房兩套連儲物室、平台及天台戶型，亦為項目內最大面積的頂層連天台單位，以6,455萬元招標售出，呎價達5萬元，刷新項目售價及呎價新高。

另為22樓D室，實用面積440方呎，兩房梗廚間隔，亦屬項目內最後1伙分層兩房單位，以1,502.3萬元售出，呎價約34,143元。

全盤累沽 247 伙 套現逾 27 億

宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」最新連環錄得2宗成交，其中31樓A室為全盤面積最大的頂層特色戶，是次順利標售，反映市場買家對港島核心地段優質特色物業的渴求。尤其是坐擁開揚海景、並附設私人天台或平台的罕有優質戶，在市場上更顯珍罕，備受實力買家追捧。