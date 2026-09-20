十大屋苑｜周末成交見近8個周末新低 中原：加息短暫影響市民信心 二手仍受壓

二手交投較為淡靜，據中原地產統計，十大屋苑本周末(19及20日)錄得3宗買賣，較上周末減少40%，屬近8個周末新低。當中海怡半島錄得2宗交投最旺，映灣園亦錄得1宗，其餘8個指標屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息0.25厘，雖本港銀行維持按息不變，惟買家難免心生觀望。加上港九均有大型新盤以吸引價傾巢而出，覆蓋範圍廣泛，大幅搶去市場焦點及購買力，預期二手業主需擴大議價空間，二手交投短期內仍會短暫受壓。