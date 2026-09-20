熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
地產
出版：2026-Sep-20 21:25
更新：2026-Sep-20 21:25

十大屋苑｜周末成交見近8個周末新低 中原：加息短暫影響市民信心 二手仍受壓

分享：
8

十大屋苑｜周末成交見近8個周末新低 中原：加息短暫影響市民信心 二手仍受壓

二手交投較為淡靜，據中原地產統計，十大屋苑本周末(1920)錄得3宗買賣，較上周末減少40%，屬近8個周末新低。當中海怡半島錄得2宗交投最旺，映灣園亦錄得1宗，其餘8個指標屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息0.25厘，雖本港銀行維持按息不變，惟買家難免心生觀望。加上港九均有大型新盤以吸引價傾巢而出，覆蓋範圍廣泛，大幅搶去市場焦點及購買力，預期二手業主需擴大議價空間，二手交投短期內仍會短暫受壓。

C0920 Tc1 CEN0920

海怡半島打破3個周末零成交局面

中原地產西南區海怡半島東翼第二分行高級分區營業經理葉俊安指，海怡半島周末錄2宗買賣，打破3個周末零成交局面。成交包括2座高層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，成交價769.6萬元，呎價約14,631元。另為屋苑7座中低層B室，實用面積約748方呎，採四房一套，望避風塘海景，以1,128萬元易手，呎價約15,080元。

九龍指標屋苑全數「冇單開」

至於九龍區4個指標屋苑均未錄得成交，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，票王新盤推出新期搶客，區內購買力被扣起，影響二手交投氣氛，美孚新邨本周末未聞成交，本月暫錄6宗交投，平均實用呎價約10,652元。

映灣園兩房540萬易主

中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋表示，東涌映灣園周末錄得1宗買賣，單位為5座中層F室，實用面積約471方呎，採兩房間隔，望山景，以540萬元易手，呎價約11,465元。據悉，原業主於2005年以188萬元購入單位，持貨約21年沽出，帳面獲利352萬元或近1.9倍離場。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務