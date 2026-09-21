中原(工商舖)：商廈租務放緩 8月錄432宗 外圍局勢反覆增添觀望情緒｜工商市況

受8月份美伊地緣政治局勢反覆影響，本港寫字樓租賃市場觀望氣氛濃厚，跨國企業及外資機構租務決策轉趨審慎，惟受惠於租金調整至吸引水平，部分實力企業仍按計劃進行樓面整合與升級搬遷。根據中原(工商舖)最新統計，8月份商廈市場錄得約432宗租賃成交，按月回落約10%，按年亦減少約4.64%；而涉及租用樓面面積則約137.4萬方呎，按月增加約6.21%，按年則微跌約3.08%。中原(工商舖)預料，隨著金融證券行業對寫字樓的租務需求持續，預料9月份商廈租賃交投有望可望平穩發展，核心區空置率可望獲改善。

中原(工商舖)首席營業董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)資料，8月商廈市場錄得約432宗租賃成交，按月回落約13.08%，按年亦減少約4.64%；涉及租用面積約137.4萬方呎，按月增加約6.21%，按年則微跌約3.08%。當中，東九龍甲廈展現韌性，備受追捧。觀塘區月內錄得多宗全層矚目成交，其中國際電器品牌Sony新近租用觀塘道392號創紀之城六期中高層全層，建築面積約1.7萬方呎，呎租約20元，涉及月租約34萬元，是次成交屬業務整合及同區升級搬遷。 另外，鄰近的觀塘道348號宏利廣場5樓全層，亦獲美國個人護理電器製造商以月租約100萬元進駐，涉及面積約35,779方呎，平均呎租約28元，租期為6年。陳雁樓認為，東九龍優質甲廈因租金水平相宜而備受青睞，吸引不少同區企業趁低吸納及進行升級搬遷整合。

港島空置率連續 8 個月回落 陳雁樓指出，港島整體甲廈空置率顯著回落，今年已連續8個月錄得改善，最新8月份整體空置率錄得10.33%，按月及按年改善0.27及2.67個百分點。中環及金鐘區改善最為顯著，8月份空置率分別錄得9.4%及4.21%，按月回落0.34及0.23個百分點，按年則大幅改善4.28及3.72個百分點；而銅鑼灣空置率錄得7.86%，按月及按年分別微跌0.27及 0.08個百分點。 九龍區方面，8月份整體甲廈空置率錄得15.7%，按月及按年均回落0.16及0.47個百分點。分區則各自發展，當中尖沙咀區表現亮眼，8月份空置率錄得6.18%，按月改善0.58個百分點，較去年同期亦顯著回落1.15個百分點；觀塘及九龍灣區則分別錄得17.13%及25.42%，按月微升0.16及0.24個百分點，按年則分別增加2.36及2.43個百分點。