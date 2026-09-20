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出版：2026-Sep-20 22:15
更新：2026-Sep-20 22:15

會德豐新盤連錄成交 DEEP WATER SOUTH連沽2伙 套現近3613萬｜一手市況

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「DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽206伙，套現近38億元。(地產組攝)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」自推出以來銷情暢旺，第6AMONT BLUE今個周末連錄2宗成交，均為兩房一套(梗廚)間隔，合共套現近3,613萬元。

成交單位包括第2C38C室，實用面積563方呎，售價1,856.2萬元，呎價32,970元。另為第2B11A室，實用面積577方呎，售價1,756.5萬元，呎價30,442元。其中高層單位買家心儀單位開揚景觀及實用開則，故拍板入市自住。另一個兩房單位位處中層，買家看好區內租務潛力，加上兩房梗廚戶型深受高端租戶歡迎，預料租金回報理想，故決定提早布局。

DEEP WATER SOUTH」開售迄今累沽206伙，套現近38億元。

即睇黃竹坑港島南岸6AMONT BLUE最新資訊 (House730)

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「MIAMI QUAY」迄今累售567伙，套現近60.2億元。(資料圖片)

MIAMI QUAY一房逾773萬成交

另外，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」同日亦錄得1宗成交，單位為第226F室，屬一房一套(開放式廚房)間隔，售價773.4萬元，呎價23,944元。

MIAMI QUAY」迄今累售567伙，套現近60.2億元。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

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