會德豐新盤連錄成交 DEEP WATER SOUTH連沽2伙 套現近3613萬｜一手市況

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」自推出以來銷情暢旺，第6A期MONT BLUE今個周末連錄2宗成交，均為兩房一套(梗廚)間隔，合共套現近3,613萬元。

成交單位包括第2C座38樓C室，實用面積563方呎，售價1,856.2萬元，呎價32,970元。另為第2B座11樓A室，實用面積577方呎，售價1,756.5萬元，呎價30,442元。其中高層單位買家心儀單位開揚景觀及實用開則，故拍板入市自住。另一個兩房單位位處中層，買家看好區內租務潛力，加上兩房梗廚戶型深受高端租戶歡迎，預料租金回報理想，故決定提早布局。