薈淳推4伙特色戶周二起招標 現樓接受預約參觀｜黃大仙新盤

程德韻(左)表示，「薈淳」是次推出的平台及頂層天台特色單位，屬區內一盤難求的罕有供應；右為王錦麟。

宏安地產(1243)旗下黃大仙「薈淳」正式開放現樓特色單位，最新推出4伙特色戶於周二(22日)起招標發售，招標期至今年12月31日。

是次招標單位包括2樓G室、11樓F室及頂層23樓C及D室，實用面積介乎352至461方呎，涵蓋兩房及三房間隔。當中2樓G室，三房間隔，實用面積400方呎，外連852方呎平台，即平台面積較室內內櫳面積大約1.1倍。

宏安地產執行董事程德韻表示，「薈淳」是次推出的平台及頂層天台特色單位，屬區內一盤難求的罕有供應。2樓及3樓特色戶的大平台空間提供了既稀有又實用的特大私人戶外活動空間。而23樓頂層特色戶的層與層之間的高度更達4米，其空間感及私隱度更是無可替代。為反映項目的獨特性及迎合實力買家的需求。集團決定先將部分特色單位以招標形式推出，現樓特色單位即日起接受預約參觀。