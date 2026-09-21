十大屋苑｜周末買賣跌至4宗 利嘉閣：新盤連環推搶焦點 二手持續淡靜

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然香港未有跟隨美國加息，但市場有部分買家仍擔心聯儲局下次宣布加息時，香港難免要跟隨，因此變得較為審慎；而更要是新盤浪接浪推出市場，令市場買家的目光都集中在一手新盤上，十大屋苑周末交投亦持續淡靜，連續多個星期在個位宗數上徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(19至20日)十大指標屋苑錄約4宗二手成交，較上一個周末(12至13日)的6宗，按周減少3宗或約42%。

廖偉強指出，雖然二手市場觀望氣氛轉濃，但整體而言市場仍充斥多項利好因素，加上新盤推出帶動市場氣氛，當新盤向隅客逐漸回流二手市場，成交可望有所改善。在剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，港島區3個成分屋苑皆錄得零成交，而九龍區則只有麗港城錄得1宗成交。至於新界區表現則相對較為理想，3個成分屋苑各錄1宗買賣。