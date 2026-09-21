沙田第一城連錄3宗租賃成交 租客「年付」搶盤 業主享10厘豐厚回報｜藍籌屋苑

藍籌屋苑沙田第一城憑藉緊貼港鐵站及周邊配套成熟的優勢，持續吸引租客爭相承租，利嘉閣地產團隊最新連環促成屋苑3宗二手租務成交。

利嘉閣地產沙田-第一城分行首席聯席董事何億儂表示，屋苑38座高層E室，一房間隔，實用面積約284方呎，外望開揚市景，獲租客透過利嘉閣真盤源平台睇樓後，以年繳方式支付共約17.76萬元承租，月租1.48萬元，呎租約52.1元。業主於2022年以約535萬元購入單位，現享約3.3厘租金回報。

何億儂指，另一宗租賃成交為屋苑44座高層E室，兩房間隔，實用面積約284方呎，同樣外望市景兼開則實用。新租客心儀屋苑交通便利，睇樓後為表誠意，主動提出「年付」方式預繳15.84萬元租金，以月租1.32萬元承租，呎租約46.5元。業主於2008年以約158萬元購入單位，現享約10厘租金回報。