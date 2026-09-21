利嘉閣：8月二手私宅買賣宗數創18月新低 一價位物業買賣逆市急漲2倍

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場趁暑假出現回氣，繼前月跌穿四千宗大關後，上月再跌破三千宗關口，惟相信整固已完成，後市料可平穩回升。根據土地註冊處數字所得，2026年8月份全港共錄2,560宗二手私宅買賣登記(數字主要反映7月中旬至8月上旬期間的市場實況)，較7月份的3,228宗再跌21%，連跌兩月，創近18個月新低；登記總值按月減少17%，錄218.10億元，為近17個月最少。不過，逾億元物業登記卻出現逆市上升、量值齊漲。
8月份按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得八跌一升，當中以樓價1,201萬至2,000萬元組別的跌幅最顯著，按月跌29%，至204宗登記；1,001萬至1,200萬元及2,001萬至5,000萬元者則分別跌27%及25%，各錄117宗及109宗。
至於登記量佔比最多的銀碼類別，即400萬元以下者共錄842宗，按月也跌17%。值得留意的是，樓價1億元以上組別的登記量逆市激增2倍，錄得9宗(見表一)，除成為月內唯一上升的銀碼層外，亦是該銀碼層年內表現第三佳的月份，反映超級豪宅交投未受回調市況影響，之前在6月及5月分別也曾錄得15宗及10宗登記。
三區登記量全線下跌
按全港三區作分析，8月份港九新界三區登記量錄得全線下跌。當中，港島區登記量按月跌20%，月內錄594宗登記；九龍區按月同跌20%，錄得850宗登記；至於新界區也跌21%，共有1,116宗。
另外，十大最活躍成交分區的登記量同樣錄得全線下跌，當中以將軍澳區及土瓜灣區的跌幅最大，月內分別有134宗及81宗登記，按月同步跌28%。至於長沙灣/深水埗區也錄得26%的跌幅，月內只有115宗登記；而登記量最多的為旺角/油麻地區的147宗，惟按月亦跌20%。
日出康城登記量按月急跌48%
此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得七跌兩升及一持平，其中以日出康城的跌幅最大，月內錄得40宗登記，按月急跌48%，惟仍力保榜首位置；其次嘉湖山莊及NOVO LAND也分別跌44%及40%，各錄20及12宗登記。逆市錄得升幅的兩個活躍屋苑為愉景灣及美孚新邨，分別升16%及12%，各錄37宗及28宗登記，分佔亞軍及季軍位置。至於黃埔花園登記量沒升跌，按月持平在17宗。此外，八月份十大活躍屋苑總計登記量共有211宗，較七月份的283宗下跌25%
連跌兩月料完成整固 本月登記量看升10%
陳海潮指出，受8月中下旬一手新盤熱推熱賣刺激，帶動整體樓市氣氛回暖，二手市場同樣受惠，交投略見回暖；不過，踏入9月份後，月中有香港首個五年規劃及《施政報告》發表，令買家再度顯得觀望，故稍有拖慢回暖的步伐。按上半月情況判斷，二手市場入市動力未算積極，因此預期可落入9月份的二手私宅買賣登記料只穩步回升約10%至15%，首關嘗試挑戰三千宗水平，料可完成整固，扭轉前兩月的跌勢。