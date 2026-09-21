利嘉閣：8月二手私宅買賣宗數創18月新低 一價位物業買賣逆市急漲2倍

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場趁暑假出現回氣，繼前月跌穿四千宗大關後，上月再跌破三千宗關口，惟相信整固已完成，後市料可平穩回升。根據土地註冊處數字所得，2026年8月份全港共錄2,560宗二手私宅買賣登記(數字主要反映7月中旬至8月上旬期間的市場實況)，較7月份的3,228宗再跌21%，連跌兩月，創近18個月新低；登記總值按月減少17%，錄218.10億元，為近17個月最少。不過，逾億元物業登記卻出現逆市上升、量值齊漲。 8月份按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得八跌一升，當中以樓價1,201萬至2,000萬元組別的跌幅最顯著，按月跌29%，至204宗登記；1,001萬至1,200萬元及2,001萬至5,000萬元者則分別跌27%及25%，各錄117宗及109宗。

至於登記量佔比最多的銀碼類別，即400萬元以下者共錄842宗，按月也跌17%。值得留意的是，樓價1億元以上組別的登記量逆市激增2倍，錄得9宗(見表一)，除成為月內唯一上升的銀碼層外，亦是該銀碼層年內表現第三佳的月份，反映超級豪宅交投未受回調市況影響，之前在6月及5月分別也曾錄得15宗及10宗登記。

三區登記量全線下跌 按全港三區作分析，8月份港九新界三區登記量錄得全線下跌。當中，港島區登記量按月跌20%，月內錄594宗登記；九龍區按月同跌20%，錄得850宗登記；至於新界區也跌21%，共有1,116宗。 另外，十大最活躍成交分區的登記量同樣錄得全線下跌，當中以將軍澳區及土瓜灣區的跌幅最大，月內分別有134宗及81宗登記，按月同步跌28%。至於長沙灣/深水埗區也錄得26%的跌幅，月內只有115宗登記；而登記量最多的為旺角/油麻地區的147宗，惟按月亦跌20%。