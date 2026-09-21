叡璟II提價1%加推68伙 周日首輪價單開賣153伙 折實均呎18976元｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」市場反應熱烈，今日(21日)加推全新2號價單共68伙，以最高16%折扣計算，折實售價由599.6萬元起，折實呎價由17,864元起，折實平均呎價19,376元。同時上載銷售安排，落實本周日(27日)進行首輪銷售188伙，當中以價單形式推售153伙，另有35伙以招標形式出售。 暫收逾 2.3 萬票 周三下午 6 時截票 華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟II」迄至今日中午12時，已接獲逾2.3萬票。入票人士中，約20%為大手客、約30%為本區分支家庭、約20%為換樓客、約30%為內地客、國際專才、以及海歸派；將於周三(23日)下午6時截票。

「叡璟II」2號價單折實平均呎價19,376元，較首張價單18,680元高約3.7%。施偉賢指，撇除樓層、坐向、景觀等因素，較首張價單則輕微提價約1%。項目2號價單涵蓋14伙一房、44伙兩房及10伙三房，單位實用面積介乎322至730方呎。單位售價由713.8萬至1,786.6萬元，呎價介乎21,266元至25,889元。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由599.6萬至1,500.8萬元，折實呎價介乎17,864元至21,747元。整批以折實價計算，市值約6.1億元。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，第2號價單最低售價單位為5B座27樓C室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積322方呎，折實售價599.6萬元，折實呎價18,621元。至於最低呎價單位為第5B座8樓F室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積413方呎，折實售價737.8萬元，折實呎價17,864元。 周日銷售將分 A 、 B 組 孔建續稱，項目周日首輪以價單推的153伙，包括35伙一房、82伙兩房及36伙三房，單位實用面積介乎307至730方呎，折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價介乎16,930元至21,747元，折實平均呎價18,976元。整批單位以折實價計算，市值約14.1億元。

當日銷售安排分為A組及B組揀樓，A組共提供90伙，最多可購入2至4伙，當中須購入最少1伙但不多於1伙三房單位，以及必須揀選最少1伙兩房單位；B組則提供63伙，最多可購入1至2伙。另以招標形式推售的35伙，命名為「RESERVE COLLECTION」，包括11伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間單位，以及7伙平台特色戶。