皇璇加推30伙 折實價649萬起 暫收逾4500票｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」市場反應熱烈，今日(21日)加推全新4號價單應市，涉及30伙，以最高折扣21%計算，折實售價由649.6萬元起，折實呎價由21,368元起，折實平均呎價約23,498元。項目最快明日(22日)上載銷售安排，有機會於本周末展開價單銷售。

「皇璇」4號價單包括17伙一房、12伙兩房及1伙三房，單位實用面積介乎301至602方呎。價單定價由822.3萬至1,937.4萬元，呎價介乎27,049元至33,850元。扣除最高21%折扣後，單位折實售價由649.6萬至1,530.5萬元，折實呎價介乎21,368元至26,741元；當中一房單位折實價全數低於690萬元。最低售價及呎價單位為10樓E室及10樓F室，同為實用面積304方呎一房，折實售價649.6萬元，折實呎價21,368元。