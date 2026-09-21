THE ATLAS擎海推出第1期617伙 最快下周開售｜九龍東新盤

越秀地產（香港）總經理李嘎今日（21日）表示，九龍東全新臨海大型住宅項目THE ATLAS擎海第1期提供617伙，分布於3座及5座。

李嘎稱，今日正式上載售樓說明書，最快本周內出價單，而定價已參考同類型項目、加息等因素，會貼近市場。項目將於明天開放示範單位給傳媒，短期內向公眾開放，最快下周開售。

李嘎介紹，第1期設5種戶型，超過九成是一房及二房，包括一房348伙，實用面積242至342平方呎；兩房215伙，實用面積390至510平方呎。其餘54伙為三房單位，實用面積674至721平方呎。