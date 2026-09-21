皇璇示範單位｜433呎已裝飾兩房 暖調自然大地色作主調(多圖)｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」提供194個住宅單位，戶型主要涵蓋一房及兩房，另提供三房大宅及特色單位；項目設有一房無改動示範單位及已裝飾兩房無改動示範單位，已正式開放予公眾參觀。 其中已裝飾無改動交樓標準示範單位以23樓E室為藍本搭建，實用面積433方呎，屬兩房間隔，層與層之間的高度達3.15米。單位設計以時尚的暖調自然大地色為主調，透過柔和的色彩營造溫暖舒適，別具格調的生活氛圍，並加入隱藏式收納設計，靈活運用起居生活空間。

客/飯廳空間寬敞而方正，用餐區旁的牆身設有多功能特色藝術牆飾，成為整個空間的設計焦點及「功能核心」。牆飾設有可調角度軌道燈，燈頭可沿軌道靈活滑動，戶主可按需要自由調校照射角度。軌道上更設有插座位置，並可沿軌道左右移動接駁不同電器，省卻拖板使用。用餐區擺放4人餐桌，配搭特色布藝餐椅，營造時尚雅致的用餐氛圍。 單位亦配備多項匠心設計，玄關特設多功能組合櫃ARTISCABINET，提供鞋履、雨傘等充裕收納空間，中間位置更可作手機充電及擺放日常隨身物品之用。玄關亦設有連身鏡，方便住戶於出門前整理造型。

⇊ 「皇璇」 23 樓 E 室 ⇊

開放式廚房設計實用，採用德國名牌SIEMENS家電，包括嵌入式蒸焗爐、電磁爐及抽油煙機等。抽油煙機後設有MAGIC BASKET電動升降儲物櫃，可放置高身調味料及其他廚房配備。工作枱面亦加深至約750毫米，有效增加備餐空間；櫃門亦貼心配備毛巾掛架。 單位兩間睡房均見寬敞舒適，主人睡房一側放置雙人床及梳妝檯，而另一側劃作衣帽空間，玻璃趟板設計，關上時則與睡眠空間清晰分隔，令整體環境更顯整潔俐落。床頭板整合可調式閱讀軌道燈，燈頭可左右滑動及上下調校角度，為睡前閱讀及日常梳妝提供恰到好處的照明效果。至於睡房1間隔方正，透過立體收納衣櫃系統，大幅提升收納效率。設計巧妙融合衣物收納、床頭櫃、拉出式梳妝檯及隱藏式座椅等功能，兼顧收納需要與日常生活體驗。