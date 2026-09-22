葵涌達利中心中層全層逾4.8萬呎樓面放售 意向價1.39億｜工廈市況

深港兩地往來愈見頻密，隨著新皇崗口岸開通在即，位於新界區的優質工商物業市場前景進一步被睇好。有業主看準作為傳統工業區的葵涌交通網絡完善，加上受惠口岸24小時跨境物流及擁有貨櫃碼頭的優勢，遂決定趁勢放售葵涌梨木道88號達利中心中層全層，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，項目意向價約1.39億元。

中原(工商舖)工商部副區域營業董事林子健表示，是次獨家放售物業位於葵涌梨木道88號達利中心14樓全層，建築面積約48,468方呎，意向呎價約2,880元，總意向價1.39億元，將部分交吉及連現有租約形式出售。林子健補充，是次放售物業實用率高約70%，配合寬敞空間，極適合打造大型企業總部或現代化物流中心。另外，物業亦有穩定租金回報，部分單位將連現有租約出售。