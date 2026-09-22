葵涌達利中心中層全層逾4.8萬呎樓面放售 意向價1.39億｜工廈市況

深港兩地往來愈見頻密，隨著新皇崗口岸開通在即，位於新界區的優質工商物業市場前景進一步被睇好。有業主看準作為傳統工業區的葵涌交通網絡完善，加上受惠口岸24小時跨境物流及擁有貨櫃碼頭的優勢，遂決定趁勢放售葵涌梨木道88號達利中心中層全層，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，項目意向價約1.39億元。
中原(工商舖)工商部副區域營業董事林子健表示，是次獨家放售物業位於葵涌梨木道88號達利中心14樓全層，建築面積約48,468方呎，意向呎價約2,880元，總意向價1.39億元，將部分交吉及連現有租約形式出售。林子健補充，是次放售物業實用率高約70%，配合寬敞空間，極適合打造大型企業總部或現代化物流中心。另外，物業亦有穩定租金回報，部分單位將連現有租約出售。
林子健稱，物業樓底高度約3.5米，並配備1,500AMP大電，能完美滿足現代化工場、數據設施及高規格貨倉的需求。大廈的物流配套設備亦十分完善，低層地下及高層地下設停車場與專業貨台，可容納40呎貨櫃車直接進出，全幢大廈更配備16部載貨升降機及8部載客升降機，運載能力強大，可以大幅提升貨物運轉效率。
林子健指出，物業坐落於葵涌傳統核心工商地段，周邊匯聚橙色空間·葵涌、聯發工業大廈及葵興工業大廈等多個著名工商項目，形成極具規模的商業集群。交通及配套方面，物業鄰近荃灣絲麗酒店及麗晶中心等區域地標，步行即可到達葵興港鐵站，沿線巴士及小巴網絡密布，加上區內食肆、銀行及街市一應俱全，商業與生活配套成熟。
林子健分析，葵涌區近年正加速轉型，不少工廈及商業項目陸續進行升級或活化，加上區內產業鏈完整，優質工廈單位的需求一直居高不下。是次放售物業具備全層樓面，享極高私隱度外，還配備有矜罕40呎貨櫃車直接進出、大量貨梯以及1,500AMP大電等罕有硬件配套。在現時市場上極為難得，加上全層部份樓面附有穩定租金回報，新買家購入後，可即時享有租金收入，無論是作為大型企業長期部署的自用總部，或是作長線收租投資，均屬極具升值潛力的優質資產，預料將迅速吸引具實力的機構買家及投資者洽購。