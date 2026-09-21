健力寶發展荃灣學生宿舍 青舍提早3年承租全幢 料提供逾500個床位

第一太平戴維斯今日(21日)宣布，成功促成荃灣白田壩街46至48號全幢學生宿舍租務交易。項目股東健力寶亞洲董事楊雲耀及青舍創始人林偉文作為代表雙方正式簽署合作協議。項目現正處於深化設計及落地籌備階段，預計約3年後落成啟用，由青舍預先承租，並於落成後負責其營運，將其打造為大型優質學生宿舍社區，預計提供不少於500個學生床位。 將提供 264 個房間 項目前身為理想集團總部大樓，並於2020年11月以約3.1億元成交，買家為現有業主World Partners Limited，該公司股東包括內地運動飲料品牌健力寶。項目落成後將提供264個房間及不少於500個學生床位，主要服務來港升學的內地學生及香港本地大專院校學生。

由項目出發，車程約20分鐘可到達香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、嶺南大學及珠海學院等多所高等院校。除住宿單位外，項目將設有逾4萬方呎公共活動空間，計劃涵蓋圖書館、獨立自修室、運動設施及多元化社交活動空間，以回應學生在學習、休閒、運動及社群互動方面的不同需要，打造兼具居住、學習及成長功能的一站式學生社區。 第一太平戴維斯投資部助理董事譚潤樑表示，隨著香港積極發展為國際專上教育樞紐，並持續吸引非本地學生來港升學，市場對優質學生住宿的需求正逐步上升。學生宿舍具備穩定的租賃需求基礎，而專業化營運、完善配套及便利交通，將成為項目能否突圍而出的重要因素。是次租賃交易在項目預計3年後才落成的情況下，營運商已願意預先承租整幢物業，充分反映市場對學生住宿板塊中長期前景的信心。荃灣項目地點便利、規模可觀，並設有完善的公共設施，預期可為來港升學的學生提供具質素及具社群感的住宿選擇。

譚潤樑說，是次交易為今年內第3宗由公司為香港學生住宿營運商青舍促成的整棟租務項目。