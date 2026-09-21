熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
地產
出版：2026-Sep-21 20:10
更新：2026-Sep-21 20:10

BLUE COAST高層四房逾4294萬標售 呎價3.4萬｜黃竹坑新盤

分享：
BC0921

BLUE COAST高層四房單位以逾4294萬元招標售出。

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3期「BLUE COAST」繼上周售出2伙相鄰四房單位後，今日(21)以招標形式售出1伙高層海景單位，為第1A28A室，實用面積1,263方呎，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，成交價4,294.2萬元，呎價3.4萬元。

據了解，買家為本地客，鍾情項目位處鐵路及商場上蓋，配套完善，並可享雙重海景，遂購入單位作自住之用。

發展商表示，「BLUE COAST」系列迄今累沽1,183伙，合共套現逾215億元，現僅餘最後17伙待售。

即睇黃竹坑站Blue Coast 3B期最新資訊 (House730)

01M0SW36N4GNKHS2E2CR08CCY1

「BLUE COAST」系列迄今累沽1,183伙，合共套現逾215億元，現僅餘最後17伙待售。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務