BLUE COAST高層四房逾4294萬標售 呎價3.4萬｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3期「BLUE COAST」繼上周售出2伙相鄰四房單位後，今日(21日)以招標形式售出1伙高層海景單位，為第1A座28樓A室，實用面積1,263方呎，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，成交價4,294.2萬元，呎價3.4萬元。

據了解，買家為本地客，鍾情項目位處鐵路及商場上蓋，配套完善，並可享雙重海景，遂購入單位作自住之用。

發展商表示，「BLUE COAST」系列迄今累沽1,183伙，合共套現逾215億元，現僅餘最後17伙待售。