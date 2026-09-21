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出版：2026-Sep-21 22:00
更新：2026-Sep-21 22:00

利嘉閣：7月私宅落成量按月大減95% 僅1伙私宅動工 見五個單月新低｜樓市數據

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7月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中包括九龍塘「博峯」，涉及46伙。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續緩慢，根據屋宇署周一(21)發表的最新數據，20267月份全港共有1個私人住宅項目，合共1伙動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，較6月份的344伙減少逾99%，為近五個單月最少。至於今年首七個月累積私宅動工量共2,668伙，較去年同期的5,029伙減少47%，創十六年同期新低。其中7月份動工項目為西貢萬壽新村(LOT1179 DD215)(1)

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署周一最新發表的資料月報顯示，20267月份全港共有2個項目，合共186個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較6月份的3,532個減少95%。至於今年首七個月累計共8,100伙私宅落成，較去年同期的11,759伙減少31%，為三年同期最少。

根據資料顯示，7月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中規模較大的是深水埗醫局街138號，涉及140伙。至於九龍塘「博峯」(46)亦於期內竣工(詳見表二)

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按地區劃分，今年上半年新界區共有9個項目、合共5,045個單位落成，佔整體比例約62.3%。港島區共有12個項目落成，涉及單位數量1,808伙，佔同期整體私宅落成量約22.3%。九龍區則有13個項目落成，涉及1,247伙，佔整體私宅落成量近15.4%

初步估計今年落成量約1.7萬伙水平

陳海潮指出，今年首七個月私宅落成量達差估署預測全年16,975伙約47.7%，預料年內尚有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括大埔「Sierra Sea2B(775)、荃灣「形瑨」(462)及北角「皇都」(388)等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約1.7萬伙水平。

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