利嘉閣：7月私宅落成量按月大減95% 僅1伙私宅動工 見五個單月新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續緩慢，根據屋宇署周一(21日)發表的最新數據，2026年7月份全港共有1個私人住宅項目，合共1伙動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，較6月份的344伙減少逾99%，為近五個單月最少。至於今年首七個月累積私宅動工量共2,668伙，較去年同期的5,029伙減少47%，創十六年同期新低。其中7月份動工項目為西貢萬壽新村(LOT1179 DD215)(1伙)。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署周一最新發表的資料月報顯示，2026年7月份全港共有2個項目，合共186個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較6月份的3,532個減少95%。至於今年首七個月累計共8,100伙私宅落成，較去年同期的11,759伙減少31%，為三年同期最少。