擎海樓書｜1期提供617伙 面積242呎起 一房及兩房合佔逾90%｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海」由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」正式上載售樓說明書，提供617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。至於第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。 據樓書顯示，第3座標準單位樓層每層設11伙，配備3部升降機，2樓特色單位樓層則設7伙。第5座標準單位及特色單位樓層每層均設12伙，配備3部升降機。

戶型分布方面，第1期標準分層單位共設5種戶型，當中一房(開放式廚房)涉348伙，佔全盤約56%，實用面積242至342方呎。兩房提供開放式廚房及梗廚，合涉215伙，佔全盤約35%，實用面積390至510方呎。三房一套(工作間及洗手間)及三房一套(工作間連洗手間)涉54伙，佔全盤約9%，實用面積674至721方呎。當中有21伙為特色單位，實用面積242至721方呎。 全盤面積最細單位為第5座2樓E室，一房間隔，實用面積242方呎，連113方呎平台。面積最大為第5座5樓至32樓M室，三房一套(工作間連洗手間)間隔，實用面積721方呎；其中32樓M室附連397方呎天台。

逾 8.3 萬呎雙住客會所「 CLUB ATLAS 」 「擎海」悉心規劃區內罕有的大型雙住客會所「CLUB ATLAS」，會所連園林總面積逾8.3萬方呎，由國際知名室內設計團隊ARK與園境設計團隊OTHERLAND聯手打造，將現代美學與自然景致巧妙融合，為住戶締造多元化的海濱生活體驗。雙住客會所由全天候24小時開放的行人天橋貫通相連，雲集逾30項動靜皆宜的多元設施。會所設計以「LIVING WITH THE SEA」為核心理念，細訴「海洋、家庭、健康」三大主題，空間巧妙運用藍色弧形線條及波浪元素。 三大維港海景宴會廳融合海濱景致

「擎海」悉心構建三大維港海景宴會廳，包括「THE MARINA澄海廳」、「THE LAGOON瀚海廳」及「THE SEASHORE淳海廳」，以獨特設計風格及多元空間規劃。 「CLUB ATLAS」擁有逾1.4萬呎廣闊室內外運動空間，更設有約25米長戶外「AZURE POOL天藍泳池」，池畔特設160吋LED高清巨型屏幕。全天候24小時開放的「APEX GYM活力健身室」佔地近2,500方呎，並設有專業「ASANA ROOM瑜伽活動室」、「SUNNY WORKOUT LAWN綠意健身園」及「TIDE & FLOW靜逸瑜伽區」。當中更引入雙重4D數碼運動體驗，包括特別打造的全港首創「i-SURF ARENA互動風帆館」，結合動態模擬、真實風效、環迴音響與立體影像，讓住戶感受乘風破浪的刺激快感；另設「i-RUN ARENA 互動跑步館」，智慧模擬多元戶外實景，帶來沉浸式跑步新體驗。

近 6 千呎室內外兒童玩樂空間 「CLUB ATLAS」提供近6,000方呎的室內外兒童玩樂空間，包括「WHALE PARK鯨樂天地」及「SUBMARINE ADVENTURE潛遊樂園」，以藍鯨及深海潛水艇為主題，結合多感官互動裝置、滑梯與攀爬架，並配以明亮活潑的色彩設計，打造充滿探索樂趣的沉浸式玩樂天地。項目亦設逾3,000方呎「FAMILY FARM親子農莊」，與孩子一同體驗環保生態和農耕樂趣。其他逾4.9萬方呎綠䕃園林及其他會所設施，涵蓋「GLAMPING LAWN秘境花園」、「SERENE GARDEN靜謐庭園」、「THE BILLIARDS桌球室」、「THE STORYTIME啟萌閱讀室」、「THE SYMPHONY悠揚音樂室」、「THE MASTERMIND牌藝室」等。