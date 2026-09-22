二手居屋8月登記跌至965宗 利嘉閣：租置加息夾擊 料9月窄幅波動｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手居屋市場在上半年經歷多月逾500宗的成交登記，消耗大批購買力。而暑假期間，二手買家及業主歇暑外遊，加上傳擬重推租置計劃及加息消息醞釀發酵，令市場進入觀望。土地註冊處最新數據顯示，8月份全港錄得965宗居屋二手買賣登記(數字主要反映7月中旬至8月上旬居屋第二市場及自由市場市況），按月跌18%，而期內登記總值錄39.59億元。 撇除宏福苑註冊 實錄 349 宗跌 12% 不過，若撇除宏福苑的616宗特殊註冊，二手居屋8月實際僅錄349宗登記，比前月同樣撇除宏福苑後實際的395宗少12%；而登記總值則錄15.03億元，比前月實際的16.83億元少11%。

每宗均價 410.2 萬 按月反彈 3.1% 售價方面，8月份二手居屋平均每宗涉約410.2萬元，創3個月次高，但如不計算宏福苑的登記，上月二手居屋每宗均價約為430.6萬元，比前月實錄均價426.0萬元微升1.1%，並創34個月新高水平。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑東景閣一個低層3室單位的登記金額最高，該單位實用面積約650方呎，以約750萬元易手，呎價約11,538元。至於呎價最高者，為啟德啟朗苑A座一個中層6室單位，實用面積約460方呎，以約679萬元成交，呎價高達14,761元。

價值 300 萬至 400 萬以內組別跌幅最大 按樓價作分析(見表一)，當中3個價格組別交投量錄得下跌，其中跌幅最大的是價值300萬至400萬元以內組別，8月份錄543宗二手居屋登記，按月減少31%，亦為登記量最活躍的組別；其次，價值200萬至300萬元以內組別的登記量亦較前月跌近24%。至於價值500萬元至600萬元以內組別的登記錄98宗按月跌2%；而價值400萬至500萬元以內組別則逆市升11%，錄247宗，主要受宏福苑帶動。 不過，若撇除宏福苑註冊後，當中3個價格組別的登記量有變，其中300萬至400萬元以內組別錄108宗、價值400萬元至500萬元以內組別錄108宗，而價值500萬元至600萬元以內組別則錄56宗，各比前月少15%、18%及16%。

麗晶花園成上月熱賣屋苑 如以地區劃分，港島區錄38宗，比起前月少約25%；新界區期內錄844宗，按月跌兩成，而若不計算宏福苑的特殊註冊，實際僅錄228宗，按月跌13%；至於九龍區八月份錄83宗登記，按月逆市升2%。 如按屋苑細分(見表二)，撇除宏福苑後，8月份九龍灣麗晶花園以8宗買賣登記登頂熱賣居屋屋苑，按月升約33%；而馬鞍山錦英苑及屯門兆康苑同以7宗買賣登記成為亞軍，分別升6倍及不變。此外，上月亦有不少稀客屋苑上榜，鰂魚涌康山花園、何文田俊民苑及油塘高俊苑上月同錄5宗登記。