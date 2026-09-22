周三下午截票 叡璟II 首輪折實均呎$18976

市區新盤連環出擊，其中華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨提價約1%加推2號價單涉68伙，以最高16%折扣計算，折實售價由599.6萬元起。同步上載銷售安排，落實周日進行首輪銷售188伙，當中以價單形式推售153伙，折實平均呎價18,976元；另35伙以招標形式出售；項目將於周三下午6時截票。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟II」截至昨午12時，接獲逾2.3萬票，當中大手客佔約20%、內地客、國際專才及海歸派佔約30%。有見市場反應熱烈，即加推2號價單應市，涵蓋14伙一房、44伙兩房及10伙三房，實用面積322至730方呎，折實價599.6萬至1,500.8萬元，折實呎價17,864至21,747元。撇除樓層、坐向、景觀等因素，較首張價單輕微提價約1%。