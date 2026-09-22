周三下午截票 叡璟II 首輪折實均呎$18976

市區新盤連環出擊，其中華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨提價約1%加推2號價單涉68伙，以最高16%折扣計算，折實售價由599.6萬元起。同步上載銷售安排，落實周日進行首輪銷售188伙，當中以價單形式推售153伙，折實平均呎價18,976元；另35伙以招標形式出售；項目將於周三下午6時截票。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，「叡璟II」截至昨午12時，接獲逾2.3萬票，當中大手客佔約20%、內地客、國際專才及海歸派佔約30%。有見市場反應熱烈，即加推2號價單應市，涵蓋14伙一房、44伙兩房及10伙三房，實用面積322至730方呎，折實價599.6萬至1,500.8萬元，折實呎價17,864至21,747元。撇除樓層、坐向、景觀等因素，較首張價單輕微提價約1%。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，項目首輪價單推售包括35伙一房、82伙兩房及36伙三房，實用面積307至730方呎，折實價542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價16,930至21,747元，折實平均呎價18,976元。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，同日招標發售11伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間戶及7伙平台特色戶，而該批單位命名為「RESERVE COLLECTION」。
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擎海I上載樓書 涉617伙 一兩房合佔90%
越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海」第1期「擎海I」昨上載售樓說明書，由第3座及第5座組成，提供617伙，當中一房及兩房合佔逾90%。越秀地產(香港)總經理李嘎指，項目將於短期公布首張價單及對外開放5個示範單位，價錢參考同類型臨海項目，期望下周開售。李嘎表示，「擎海I」單位適合年輕首置客、家庭客及投資者，相信可吸引到優才入市。