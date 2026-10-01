科技海綿3個情況下或致癌? 高溫有機會釋出甲醛三聚氰胺（附4大禁忌）

去污原理等同「微型砂紙」 物理磨擦恐留永久刮痕 很多人以為科技海綿是靠某種神奇化學劑溶解污漬，但專家指出，其主要成分為「三聚氰胺-甲醛樹脂」(Melamine-formaldehyde foam, MF)。這種材質在微觀下呈現堅硬的蜂巢狀結構，當沾水擦拭時，這些細微支柱就像極細顆粒的砂紙一樣，以「物理研磨」方式直接將物體表面的污垢磨走。 正因其研磨特性，科技海綿並非所有材質都適用。若誤用於平滑、光亮或設有保護塗層的表面，極易磨走表面光澤，留下無法復原的暗啞與細微刮痕。

適合使用材質 (耐磨表面) ：瓷磚、石材或水泥地板、浴缸、白板、未上漆的塑膠、汽車玻璃 (非隔熱膜面)

避免或慎用材質 (光滑/含塗層表面) ：烤漆家具、漆面物品、鏡面不銹鋼、電子屏幕、易潔鑊塗層、光學眼鏡、亮面裝飾板材

建議：如果不確定物件材質是否適用，使用前務必在隱蔽角落輕擦測試。若發現表面光澤變暗，應立即停止使用

遇熱遇酸恐釋甲醛 3大高危情況要避開 除了損壞家具，不當使用科技海綿更可能對健康構成威脅。研究顯示，科技海綿在常溫冷水及短暫擦拭下結構相對穩定；但若處於極端環境，其化學結構便會遭破壞，從而釋出微量的一級致癌物「甲醛」及可能致癌物「三聚氰胺」。 使用科技海綿時應嚴格避開以下三大高危情況： 接觸高溫 (超過60°C)：切勿用科技海綿清潔剛煮完食、仍處於高溫狀態的爐具或鍋具，亦不可配合熱水使用。

接觸酸性物質：不要混合醋、檸檬酸等酸性清潔劑使用，強酸環境會加速樹脂分解。

避開4大常見禁忌 剪細科技海綿超錯 不少人在日常使用科技海綿時，常掉入以下操作誤區，不但影響清潔效果，更會增加健康與環境風險： 隨意剪裁海綿：許多人為清潔狹窄縫隙會將海綿剪成小塊。但剪裁會破壞海綿原本結構，暴露出的新邊緣磨損速度更快，會大幅加速微塑膠纖維的釋放。如需清潔縫隙，應直接購買小尺寸產品。 一塊海綿擦全屋：廚房與浴室細菌種類不同。若混用同一塊海綿，容易將微生物與污漬交叉污染。建議按區域分開使用，用後徹底洗淨並置於通風處風乾。

正確使用4步驟與更換時機 相較於傳統黃綠色海綿靠柔軟材質配合清潔劑溶解油脂，科技海綿更像一種針對頑固污漬的專用工具。消委會建議市民採取「先普通、後科技」原則：日常清潔優先選用普通抹布或海綿配合溫和清潔劑，遇上無法清除的頑固污垢且物件耐磨時，才將科技海綿作「最後手段」。 正確使用4步驟： 隱蔽測試：在不顯眼處先輕擦，確認不刮花表面。

僅用冷水：只需沾取常溫水或冷水，切勿加熱水。

輕柔擦拭：以輕柔力度短暫擦拭，避免過度用力死命摩擦。