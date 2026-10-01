科技海綿3個情況下或致癌? 高溫有機會釋出甲醛三聚氰胺（附4大禁忌）

只要沾少許清水，輕輕一擦就能讓陳年水垢、牆壁劃痕瞬間消失——俗稱「魔術擦膠」的科技海綿，是不少家庭主婦和清潔迷心中的「去漬神器」。然而，這款看似萬能的清潔神器，背後卻隱藏著刮花高級家具、甚至在高溫下釋出致癌物質的風險。消委會在第597期《選擇》月刊，特別聯同專家拆解科技海綿的運作原理與潛在危險。想知家中這塊海綿是否用得其所？裝修佬就整合了以下重點：
去污原理等同「微型砂紙」 物理磨擦恐留永久刮痕
很多人以為科技海綿是靠某種神奇化學劑溶解污漬，但專家指出，其主要成分為「三聚氰胺-甲醛樹脂」(Melamine-formaldehyde foam, MF)。這種材質在微觀下呈現堅硬的蜂巢狀結構，當沾水擦拭時，這些細微支柱就像極細顆粒的砂紙一樣，以「物理研磨」方式直接將物體表面的污垢磨走。
正因其研磨特性，科技海綿並非所有材質都適用。若誤用於平滑、光亮或設有保護塗層的表面，極易磨走表面光澤，留下無法復原的暗啞與細微刮痕。
適合使用材質 (耐磨表面)：瓷磚、石材或水泥地板、浴缸、白板、未上漆的塑膠、汽車玻璃 (非隔熱膜面)
避免或慎用材質 (光滑/含塗層表面)：烤漆家具、漆面物品、鏡面不銹鋼、電子屏幕、易潔鑊塗層、光學眼鏡、亮面裝飾板材
建議：如果不確定物件材質是否適用，使用前務必在隱蔽角落輕擦測試。若發現表面光澤變暗，應立即停止使用
遇熱遇酸恐釋甲醛 3大高危情況要避開
除了損壞家具，不當使用科技海綿更可能對健康構成威脅。研究顯示，科技海綿在常溫冷水及短暫擦拭下結構相對穩定；但若處於極端環境，其化學結構便會遭破壞，從而釋出微量的一級致癌物「甲醛」及可能致癌物「三聚氰胺」。
使用科技海綿時應嚴格避開以下三大高危情況：
接觸高溫 (超過60°C)：切勿用科技海綿清潔剛煮完食、仍處於高溫狀態的爐具或鍋具，亦不可配合熱水使用。
接觸酸性物質：不要混合醋、檸檬酸等酸性清潔劑使用，強酸環境會加速樹脂分解。
接觸油脂與強效化學品：油膩的廚具不宜使用科技海綿，同時亦應避免與漂白水混合，否則會導致海綿變質及碎裂。
感冒難癒｜deadline到更易病？壓力大感冒難癒！醫生揭5大警號免重病
避開4大常見禁忌 剪細科技海綿超錯
不少人在日常使用科技海綿時，常掉入以下操作誤區，不但影響清潔效果，更會增加健康與環境風險：
隨意剪裁海綿：許多人為清潔狹窄縫隙會將海綿剪成小塊。但剪裁會破壞海綿原本結構，暴露出的新邊緣磨損速度更快，會大幅加速微塑膠纖維的釋放。如需清潔縫隙，應直接購買小尺寸產品。
一塊海綿擦全屋：廚房與浴室細菌種類不同。若混用同一塊海綿，容易將微生物與污漬交叉污染。建議按區域分開使用，用後徹底洗淨並置於通風處風乾。
用來清洗食材或餐具：絕對不能用科技海綿清洗水果、蔬菜或肉類。研磨過程中產生的微塑膠纖維會黏附在食材表面，隨飲食進入人體。此外，嬰兒奶嘴、吸管等直接接觸口腔的物品亦嚴禁使用。
用於美白牙齒或清潔皮膚：網上流傳以科技海綿去牙漬或去角質，專家警告此舉非常危險。科技海綿會直接磨損無法再生的牙齒琺瑯質，引發牙齒敏感與蛀牙；擦拭皮膚則會刮走角質層，導致破皮、紅腫甚至嚴重發炎。
食用安全｜初級大人要小心！用錯1工具洗碗 隨時中毒致癌 專家揭3大隱藏風險
正確使用4步驟與更換時機
相較於傳統黃綠色海綿靠柔軟材質配合清潔劑溶解油脂，科技海綿更像一種針對頑固污漬的專用工具。消委會建議市民採取「先普通、後科技」原則：日常清潔優先選用普通抹布或海綿配合溫和清潔劑，遇上無法清除的頑固污垢且物件耐磨時，才將科技海綿作「最後手段」。
正確使用4步驟：
隱蔽測試：在不顯眼處先輕擦，確認不刮花表面。
僅用冷水：只需沾取常溫水或冷水，切勿加熱水。
輕柔擦拭：以輕柔力度短暫擦拭，避免過度用力死命摩擦。
二次清洗：清潔後，建議用洗潔精和清水將物件徹底沖洗，減少化學物質與微塑膠殘留。
更換時機：科技海綿屬於消耗品，隨著使用會逐漸磨損並釋放微塑膠。當海綿出現明顯磨損邊角破爛、按下後失去彈性變軟、表面發霉，或已連續使用約2至4星期，即應丟棄至固體廢物垃圾桶 (切勿沖入水槽，以免污染海洋)。