按揭｜恒生推新定按 首三年定息2.93厘 中原按揭王美鳳：用家受惠穩預算

繼滙豐銀行早前推出全新定息按揭計劃後，今天(22日)再有大型銀行恒生銀行宣布跟隨，推出首三年定息2.93厘的按揭計劃。中原按揭董事總經理王美鳳回應指，再有多一家大型銀行推出低息定按，對按揭用家及市場亦帶來正面利好消息，在美息已掉頭向上、市場預期美國於年底仍有機會加息之時，有大型銀行決定跟隨提供低息定按，定息2.93厘低於H按息3.25厘，變相用家在定息期免受利率上升風險，一方面反映銀行對樓市持正面積極取態。 王美鳳續指，另一方面反映銀行或預期未來息率上升風險在可控範圍，意味即使未來本港需加息與否，預期加息幅度相當有限，因此銀行有條件與信心在定息期鎖定資金成本，向客戶提供低息定按保障，這等同為市場釋出利好正面訊息。

有關定按之首三年定息率為2.93厘，對比現時H按息3.25厘仍低0.32厘，月供減少4% (30年期)。王美鳳表示，目前增至兩家大型銀行延續推出低息定按，為按揭用家提供更多按揭選擇，亦避免定按申請高度集中在一家銀行而令審批時間、狀況和選擇減少彈性；按揭用家在遞交定按申請時，仍需留意不同銀行之間的申請條件差異，例如申請限期及貸款額上限等。 整體而言，大型銀行相繼延續推出低息定按，而今年市場對於定息按揭的關注度已大為提升，定按選用比例已連升11個月至最近為34.1%逾八年新高，定按有利用家鎖定利息支出穩定供款並減低利率波動風險；預料定息按揭的市佔比例仍可維持在一定水平，成為近期市場上H按以外的主要選擇。

兩大行定按申請細節存差異 恒生缺 5 年期 對比現時市場上滙豐銀行與恒生銀行提供之定息按揭，兩者在3年期定息率(2.93厘)、定息期後之息率(H加1.3厘，上限P減1.75厘)及提取貸款限期(2027年4月30日或之前)均一致。不過，不同銀行推出的定按計劃在細節上存在差異。第一，恒生銀行是次並未有提供5年定息期選擇，僅提供3年期；第二，恒生銀行的定按申請期定於今年11月30日屆滿，較滙豐銀行(至12月底完結)早一個月。第三，恒生銀行定按的貸款額上限為2,000萬元，低於滙豐銀行之5,000萬元上限。(資料僅供參考, 以銀行最新資料為準)

回顧2026年定按走勢，今年按揭市場出現了新亮點，市場定按比例由去年仍為0.1%於今年急升至達34%，反映定息按揭再次受到市場關注。今年自3月份接連再有大型銀行推出定按，令市場上共有三家大銀行提供低息定按，定按息率2.73厘具低息優勢，低於目前H按息3.25厘達半厘，加上美國今年息率走勢已由減息轉為橫行再轉為上調，意味年內H按息3.25厘不會下跌，令定息2.73厘計劃之吸引力進一步增加，推動市場上定息按揭選用比例連升11個月至7月份達34.1%，創下逾八年新高。