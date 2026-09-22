入伙盤短炒獲利頻現！投資者395萬買大埔上然一房 享逾4厘回報｜二手成交

二手樓價升勢持續，市場頻錄業主短線轉售獲利個案。中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達表示，本地銀行按兵不動、維持利率不變，為市場注入信心，大埔市中心區周末二手交投暢旺，本行兩日錄約4宗交投，大埔新晉屋苑上然,本月暫錄約6宗買賣，上月錄約2宗交投，分行於周末促成5座中層D7室成交，單位實用面積約303方呎，一房間隔，議價後以395萬元沽出，呎價約13,036元。
據了解，新買家為投資客，見屋苑樓齡新，單位間隔合用，即決定入市單位投資收租，單位市值月租約1.4萬元，料可享約4.3厘回報。原業主於2025年9月以364萬元購入單位，持貨約1年轉售，帳面獲利31萬元，單位期內升值約8.5%。
資料顯示，上然位於大埔墟馬窩路19號，2026年入伙，分為3期共有6座住宅大樓，提供1,650個單位。
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天水圍YOHO West Parkside兩房年半賣貴17%
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍YOHO West Parkside入伙以來備受追捧，YOHO WEST本月暫錄得8宗買賣，全數來自第2期YOHO West Parkside，平均實用呎價約14,157元。
伍耀祖指，YOHO West Parkside第1A座高層A3室，單位實用面積約410方呎，兩房間隔，屬優質單位，向西南，享中央公園景。原叫價650萬元，經議價後減價40萬元或約6.2%，以610萬元易手，呎價約14,878元。原業主於2025年3月以521.08萬元一手買入單位，持貨約1年半，現轉售帳面獲利88.92萬元，單位期內升值約17.1%。
即睇天水圍YOHO West 2期YOHO West Parkside放盤 (House730)
SIERRA SEA三房1年多轉手大賺逾250萬
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，西沙SIERRA SEA最新錄得1A(2)期5座中層A室成交，單位實用面積約531方呎，三房間隔，議價後以839.8萬元易手，呎價約15,815元。
胡耀祖透露，新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2025年5月以588萬元購入單位，持貨約1年多，現轉售帳面獲利251.8萬元或約42.8%離場。
胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約53宗二手買賣，較上月同期升約30%。