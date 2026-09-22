入伙盤短炒獲利頻現！投資者395萬買大埔上然一房 享逾4厘回報｜二手成交

二手樓價升勢持續，市場頻錄業主短線轉售獲利個案。中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達表示，本地銀行按兵不動、維持利率不變，為市場注入信心，大埔市中心區周末二手交投暢旺，本行兩日錄約4宗交投，大埔新晉屋苑上然,本月暫錄約6宗買賣，上月錄約2宗交投，分行於周末促成5座中層D7室成交，單位實用面積約303方呎，一房間隔，議價後以395萬元沽出，呎價約13,036元。

據了解，新買家為投資客，見屋苑樓齡新，單位間隔合用，即決定入市單位投資收租，單位市值月租約1.4萬元，料可享約4.3厘回報。原業主於2025年9月以364萬元購入單位，持貨約1年轉售，帳面獲利31萬元，單位期內升值約8.5%。