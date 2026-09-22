叡璟II首輪暫收逾2.5萬票 超額162倍 夥city’super合作推住戶優惠｜西南九龍新盤

施偉賢指，項目特意與精緻生活品牌city’super合作，注入自然及可持續生活哲學，呈現Farm to Table綠色美饌享受。「叡璟」第2期入伙約1年內，住戶可於專屬網上平台下單並滿指定消費金額，專享由city’super海港城店提供的「3小時叡璟住戶直送服務」，來自世界各地的新鮮食材直送府上。此外，入伙約1年內，city’super更將於會所為住戶提供「環球美饌工作坊」，涵蓋節慶食品、各地特色食品及美酒品鑑。此外，為了回饋「叡璟II」RESERVE COLLECTION的買家，將為以招標方式購入精選三房單位及特色單位的買家送贈city’super super e-gold一年會籍。

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」將於本周日(27日)進行首輪銷售188伙，當中價單形式推售153伙，另有35伙以招標形式出售。華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目截至今日正午12時，接獲逾2.5萬個購樓意向登記，超額認購逾162倍。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，「叡璟」為西南九龍近十年一遇的矜罕大型綜合發展項目，住客會所「CLUB STERLING」及園林面積廣逾17萬方呎，設有超過40項休閒會所設施，而整個綠化空間設計匠心獨運，提供多功能的戶外空間，偌大的平台花園更配備多元化休閒設施。至於整體園境設計以「都市綠洲」為主題，坐擁逾12萬方呎綠化休憩空間。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，「叡璟」針對不同目標客群，透過品牌跨界聯乘合作，希望為買家打造國際化藝文品味生活，不僅是提供一個住宅單位，更為買家重新定義品味生活模式。是次夥拍華潤集團旗下的精緻生活品牌city’super推出「Taste & Living」，打造健康品味綠色生活享受，進一步昇華國際化藝術文化品味生活。