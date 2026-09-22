凱和山逾2000呎花園洋房 本地客斥3300萬入市｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」近期接連錄得成交，今日(22日)以3,300萬元售出5號花園洋房，實用面積2,062方呎，屬四房雙套大宅間隔，折實呎價約16,004元，並連2個車位。

是次成交洋房設658方呎私人花園、399方呎天台及245方呎平台，室內外空間寬敞。據悉，買家為本地客，因工作需要經常往返中港兩地，因此置業時尤其重視跨境交通便利。買家一直物色市場上供應罕有的全新洋房，而「MORI 凱和山」鄰近深圳灣及落馬洲雙口岸，往返兩地便捷，加上「MORI MANOR」屬區內矜罕全新花園洋房供應，切合其對大宅生活及跨境出行的雙重需要，最終決定斥資3,300萬元入市。