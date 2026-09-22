星資Shorea Capital首度進軍香港物業市場 購上環全幢商廈擬改建住宿項目

Shorea Capital計劃申請將這座23層高商業項目改建為高質素住宿項目，標誌著集團首次進軍香港住宿市場。(高力提供)

新加坡投資管理公司Shorea Capital與高力(Colliers)周一(21日)聯合宣布，Shorea Capital成功投得位於香港上環文咸東街22至26號的全幢商業物業柏廷坊(The Pemberton)，高力較早前獲委任為首席代理，並成功促成是次成交。 高力指，Shorea Capital計劃申請將這座23層高商業項目改建為高質素住宿項目，標誌著集團首次進軍香港住宿市場。是次投資主要看準香港住宿市場存在供求失衡的結構性機遇，尤其港島區具備優越地段、專業營運及優質管理的住宿產品供應持續緊張，惟市場需求亦不斷增長，進一步凸顯相關資產的發展潛力及投資價值。

柏廷坊為一幢24層高的商業大廈，地盤面積約3,817方呎，總建築面積約5.8萬方呎。於1990年落成，並持有市場罕有的999年地契。物業地下至3樓設有商舖樓層，4樓以上為商業樓層，外牆採用玻璃幕牆設計，每層樓面面積約2,300至4,400平方呎，配置靈活多元，實用性極高。 物業坐落上環核心商業區，毗鄰香港傳統金融中心中環，距離上環港鐵站及皇后大道中僅約一分鐘步程，交通網絡完善。近年上環逐步發展成融合工作、生活及休閒元素的活力社區，憑藉毗鄰中環的地理優勢、較具競爭力的營運成本，以及成熟的餐飲、文化及生活配套，吸引大量金融科技(FinTech)及Web3企業進駐，形成創新產業集聚效應，充分切合現代都市住戶的居住及生活需求。

Shorea Capital將憑藉其在資產重塑及項目發展管理方面的豐富經驗推動柏廷坊的轉型發展。集團過往於英國參與多項增值型商業項目翻新及ESG導向資產優化項目，並於澳洲負責酒店及商業綜合重建項目的發展管理工作。此外，Shorea Capital亦曾於亞太區就企業房地產交易提供策略顧問服務，包括企業私有化及大型投資組合出售等項目，擁有成熟的資產管理及增值往績。 改建計劃稍後適時公布 Shorea Capital首席執行官張桂南表示，香港一直是我們重點關注及研究的市場，而是次收購為Shorea Capital進軍香港市場提供了理想切入點。The Pemberton兼具優越交通連繫、長年期地契及清晰的增值潛力，公司相信透過積極的資產重塑策略，可進一步提升物業價值。憑藉物業有具備改建為住宿項目的計劃和潛力，不僅能充分發揮其最高及最佳用途，更可回應香港對優質住宿產品長期供應不足的結構性需求。我們期待為本地市場打造具領導地位的優質住宿項目。