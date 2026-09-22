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出版：2026-Sep-22 19:45
更新：2026-Sep-22 19:45

皇璇周六首輪發售140伙 折實最平595.6萬｜北角新盤

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SR

截至下午3時，「皇璇」累收逾5,800票，超額認購逾40倍。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」今日(22)上載銷售安排，落實本周六(26)首輪價單發售140伙，扣除最高折扣21%計算，折實售價由595.6萬元起，折實呎價由18,848元起。

「皇璇」周日發售單位包括67伙一房、66伙兩房及7伙三房，實用面積介乎301602方呎，折實售價由595.6萬至1,530.5萬元，折實呎價介乎18,848元至26,741元，折實平均呎價21,666元。整批單位以折實價計算，市值約11.7億元。

至於周日銷售將分為5組，X組最優先揀樓，為項目招標單位買家提名的合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙。其後為A1組買家，可購買26伙，必須包括2個指定兩房單位及/或三房單位，所購買的單位至少一半或以上必須為指定兩房單位及/或三房單位。

然後為A2組買家可購買24伙，所購買的單位一半必須為指定兩房單位及/或三房單位，一半必須為指定一房單位。緊隨為A3組買家可購買1個指定兩房單位及/或三房單位。其後為B組買家，可購買12伙指定單位。

暫錄超額認購逾40 周四下午6時截票

截至下午3時，項目累收逾5,800票，超額認購逾40倍。登記客人中逾65%來自港島區，其餘為九龍區及新界區，反映港島核心項目供應罕有，吸引用家及長線投資客追捧；將於本周四(24)下午6時截票。

「皇璇」位於北角熙和街1號，屬單幢式物業，提供194伙，預計關鍵日期為20271231日。

即睇北角皇璇最新資訊 (House730)

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