擎海I示範單位｜323呎一房無玄關布局 室內空間開揚通透(多圖有片)｜油塘新盤

客飯廳長度逾5米，間隔方正實用，空間配置靈活，方便擺放沙發、餐檯及電視櫃等家具。入門位置亦貼心預留收納空間，可作鞋櫃或儲物櫃之用；單位不設走廊，令每一寸空間都能充分運用，大大提升實用率。客飯廳外接三合一露台，並採用趟門設計，有助將自然光線引入室內，同時把戶外景致與生活空間自然連繫，進一步提升採光度及空間感。

開放式廚房配備德國高級品牌MIELE雙頭電磁爐、抽拉式抽油煙機、嵌入式微波爐及嵌入式雪櫃連冰箱，另特設頂級家電品牌GAGGENAU嵌入式洗衣乾衣機，為住戶帶來高質素的入廚體驗。開放式廚房採用L形廚櫃設計，配合優質人造石材檯面，人性化拉趟櫃設計與精緻分隔盤，提供充裕備餐及收納空間；牆身亦配置多項收納配件，方便擺放廚具及日常用品，兼顧美觀、功能與實用性，打造精緻而高效的現代煮食空間。

主人睡房空間充裕，即使擺放雙人床後，仍有足夠位置放置梳妝檯及衣櫃，滿足日常 休息、梳妝及收納需要。房間特別採用落地玻璃大窗，引入充足天然光線，令室內更明亮開揚，營造舒適放鬆的休息氛圍。房門全面配置隱藏磁吸式靜音門鎖，設計不僅能防止開關門時刮傷門框或衣物，並免除傳統鎖舌撞擊聲響，達到高度靜音效果。同時，平整的門側結構更提升整體美感，並能防止孩童碰撞受傷，完美實現美觀與居 家安全雙重標準。

浴室設計以自然暖淺色系為主調，營造柔和舒適的感覺。配置美國KOHLER衛浴配備，如淋浴間、坐廁及洗手盆。另外，人造石材檯面及洗手盆櫃採用圓角式設計，線條優雅流暢，同時減少尖角碰撞的機會，兼具美觀與體貼細節。多功能鏡櫃內置LED燈及充足儲物空間，包括風筒專屬座、化妝放大鏡，以及飾品、護 膚品與面紙的分類間隔，方便收納日常護理用品，提升使用便利性。浴室浴屏全面 升級採用強化夾膠安全玻璃。相較傳統普通強化玻璃，其卓越的防護結構能在破裂 時保持整體不散落，有效避免碎片傷人，整體安全性能大幅提升。天花設有風喉式抽氣扇及PANASONIC「浴室寶」浴室換氣暖風機，有助保持浴室乾爽清新，令日常使用更舒適安心。