擎海I示範單位｜484呎經改動兩房 「旅行記憶」主題打造喜愛旅行生活空間(多圖有片)｜油塘新盤

越秀地產(123)油塘東源街發展項目「擎海I」，率先向傳媒開放展銷廳及3伙示範單位。

第 3 座 28 樓 D 室經改動示範單位 示範單位實用面積為484方呎，屬兩房（梗廚）間隔，層與層之間高度為約3.15米，單位間隔方正實用，配備LOCKLY智能門鎖，提供密碼、3D指紋及RFID拍卡等多種開鎖方式，並設有專利防偷窺電子按鍵技術，全面提升私隱度與保安性能，出入更顯便捷安心。單位設計以「旅行記憶」為主題，打造適合香港人及年輕夫婦喜愛旅行的日常生活空間， 將旅途中的風景、回憶與靈感自然融入家居之中，讓居住空間不只是一個休息的地方，更像是一個承載人生經歷與生活品味的私人收藏館，營造輕鬆、愜意而富故事性的居住氛圍。

客飯廳整體以大地色系作為主調，透過木材、天然石及柔和燈光的協調組合，建立溫暖 而沉穩的生活氣氛，讓空間更耐看。主要物料採用木材及天然石，並以旅行地圖特色牆 面作為空間焦點，配襯希臘聖托里尼藍白小屋及上海城市線條掛畫，將不同城市與旅途 記憶融入家居設計之中，為客飯廳增添層次感與故事性。

主人睡房屬長方形間隔，設有大面積落地窗戶，引入充足自然光線，並延續弧線設計 語言，以暖木色營造柔和包覆感，減低空間的壓迫感。同時，空間實用，擺放雙人床後 可亦可以三邊下床，睡房透過玻璃層架牆與書房連通，塑造通透視野，並在視覺上拉伸 空間尺度，使整體感覺更開揚。衣櫃採開放式設計，兼顧收納與輕盈感，更貼近旅行者追求自由、隨心及高效率的生活方式。書房以旅行期間搜集的照片打造牆面情境， 配合木天花的溫潤質感，讓每天的閱讀與工作不只是沉浸於當下，更成為回望過往、整理思緒，同時規劃下一段旅程的專屬空間。

廚房方面，廚櫃以木線條勾勒出歐洲流行的現代設計感，強調秩序感與細節層次，令梗 廚空間既實用又具設計品味。牆身與地台則以天然石鋪砌，兼顧耐用、耐磨及防潮等日常使用需要，同時提升整體質感與溫潤氛圍。浴室整體為明廁設計，吸納自然光線 並加強空氣對流。

第 3 座 28 樓 D 無改動示範單位 示範單位屬兩房（梗廚）間隔，實用面積為484方呎，單位設有連接客飯廳的三合一露台，並配置日本DAIKIN可變冷媒流量冷氣機。層與層之間高度為約 3.15米，空間感充裕。步入單位，玄關位置已預留空間，可擺放鞋櫃或玄關櫃，方便日常收納及出入使用。客飯廳布局分明，間隔方正實用，供住戶擺放心儀的家具，亦為日常起居帶來更開 揚通透的視覺感受。客飯廳外接三合一露台，並採用趟門設計，有助將戶外自然光引入室內，提升整體採光及空間實用性。

廚房採用梗廚設計，有助阻隔油煙，日常打理亦更為輕鬆。廚房電器配備德國高級品牌MIELE單頭及雙頭煮食爐、抽拉式抽油煙機、嵌入式微波爐及嵌入式雪櫃連冰箱，另特設頂級家電品牌GAGGENAU嵌入式洗衣乾衣機，兼具功能、美觀及優質操作體驗。L 形廚櫃設計，配合優質人造石材檯面，提供充裕備餐空間；廚櫃抽屜內設精緻分隔盤，牆身亦設有多項收納配件及儲物安排，讓餐具、廚具及日常用品都能妥善收納，充分照顧日常煮食動線及實用需要。