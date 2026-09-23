觀塘絲寶國際大廈頂層相連兩層寫字樓放售 建築面積逾3.4萬呎｜商廈市況

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於觀塘偉業街108號絲寶國際大廈27樓及28樓全層寫字樓，連同6個停車位及2幅外牆專屬招牌位置。是次出售物業涵蓋大廈最高兩層，屬九龍東市場上極為罕見的頂層相連全層供應，尤其適合大型企業、跨國機構及尋求建立區域總部的企業用家。

是次出售的27樓及28樓建築面積各約17,308方呎，兩層合共總建築面積約34,616方呎，並包括位於大廈2樓的6個停車位，以及兩幅外牆專屬招牌位。物業將按「現狀」以交吉形式出售，屬區內少有的大型連層供應，非常適合大型企業用作區域總部用途，交易可透過公司股份轉讓或資產買賣方式進行，為不同類型買家提供靈活的交易安排。