觀塘絲寶國際大廈頂層相連兩層寫字樓放售 建築面積逾3.4萬呎｜商廈市況

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於觀塘偉業街108號絲寶國際大廈27樓及28樓全層寫字樓，連同6個停車位及2幅外牆專屬招牌位置。是次出售物業涵蓋大廈最高兩層，屬九龍東市場上極為罕見的頂層相連全層供應，尤其適合大型企業、跨國機構及尋求建立區域總部的企業用家。
是次出售的27樓及28樓建築面積各約17,308方呎，兩層合共總建築面積約34,616方呎，並包括位於大廈2樓的6個停車位，以及兩幅外牆專屬招牌位。物業將按「現狀」以交吉形式出售，屬區內少有的大型連層供應，非常適合大型企業用作區域總部用途，交易可透過公司股份轉讓或資產買賣方式進行，為不同類型買家提供靈活的交易安排。
物業屬頂層相連兩層寫字樓，坐落海濱道沿線，享有遼闊海景及開揚城市景觀，不但可提升辦公環境的舒適度，更有助企業建立具代表性的總部形象。物業擁有大面積全層樓面，整層實用率約79%，空間方正實用，具高度規劃彈性，可靈活配置行政辦公區、開放式工作間、董事會議室、客戶接待區及員工設施，切合大型企業整合業務及集中營運的需要。
出售範圍包括兩幅外牆專屬招牌位置
物業另一項罕有優勢，是出售範圍包括兩幅外牆專屬招牌位置。專屬招牌位置可為企業提供具辨識度的品牌展示平台，配合物業位處大廈頂層的地標優勢，有助加強企業形象及市場曝光。連同6個停車位，整項物業形成集辦公、品牌展示及管理層交通配套於一身。
世邦魏理仕香港資本市場部董事總經理兼主管甄浚岷表示，隨着本港甲級寫字樓價格經歷一段時間調整，優質商廈的入市門檻已回落至較具吸引力的水平，帶動企業用家及長線投資者重新審視市場機遇。2026年上半年本港甲級寫字樓市場延續復甦勢頭，企業租賃及擴充活動明顯增加，較去年同期顯著改善。金融及專業服務機構持續物色優質辦公空間，部分企業亦積極把握價格調整窗口，透過購入自用物業以整合業務、控制長遠營運成本及提升企業形象。隨着企業信心逐步回升，市場對交通便利、樓宇質素良好及具成本效益的優質辦公空間需求日益增加。