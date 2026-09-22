皇璇示範單位｜304呎無改動一房 客飯廳寬敞實用(多圖)｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角熙和街1號新盤「皇璇」提供194個住宅單位，戶型主要涵蓋一房及兩房，另提供三房大宅及特色單位；項目設有一房無改動示範單位及已裝飾兩房無改動示範單位，已正式開放予公眾參觀。 其中項目一房無改動交樓標準示範單位為15樓H室，實用面積304方呎，屬一房間隔，採用開放式廚房設計，層與層之間的高度達3.15米。客飯廳寬敞實用，配備多項匠心設計，玄關位置特設多功能組合櫃ARTISCABINET，提供鞋履、雨傘等充裕收納空間，中間位置更可作手機充電及擺放日常隨身物品之用。玄關亦設有連身鏡，方便住戶於出門前整理造型。組合櫃採用簡約時尚設計，並與開放式廚房的設計風格互相呼應，營造統一和諧的空間美學。

開放式廚房設計兼顧美觀與實用性，備餐區以金屬色調配襯亮麗橙色元素，為空間注入時尚活力，營造明亮的烹飪氛圍。開放式廚房採用德國名牌SIEMENS家電，包括嵌入式蒸焗爐、電磁爐及抽油煙機等。此外，特設金屬置物架，可井然有序地收納調味料及常用廚房用品。抽油煙機後另設有MAGIC BASKET電動升降儲物櫃，方便存放高身調味料及其他廚房配備，提升收納靈活性。工作枱面亦加深至約750毫米，有效增加備餐空間；櫃門亦貼心配備毛巾掛架。 ⇊ 「皇璇」 15 樓 H 室一房 ⇊

主人睡房間隔方正，配以大玻璃窗，為室內引入更多自然光。浴室同樣配備貼心設計，於洗手盆位特設MIRROR+多功能鏡櫃，可放置風筒和小型家電用品，鏡櫃內設有USB-C充電接口和電源插座，座廁上方亦設有鏡櫃提供更多收納空間。浴室精心採用知名衛浴品牌，包括Kohler茄士咩色坐廁及面盤，以及Kohler香檳金色潔具，亦設有浴室寶。洗手盆櫃採用優雅的米白色飾面，與整體浴室空間風格和諧呼應，亦提供充足的收納空間，可存放日常洗浴用品。 客飯廳布局分明，可擺放小餐桌，滿足日常用餐需要。設有落地鋁框玻璃趟門，連接露台及工作平台，為室內空間提供採光和通風效果。露台及工作平台特設多功能BALCONY+，預留位置擺放小型家電及日常用品，並設有防水趟閘，兼顧安全性與實用性。此外，櫃內亦配備知名意大利品牌Zanussi洗衣乾衣機。另設有MAGIC HANGER，配備兩組可固定係不同位置的晾衣杆，每支承重量高達約5公斤。同時配備STATE HOUSELIGHT壁燈，設計靈感源自北角昔日「小上海」的璀璨繁華，以優雅細膩的圖案演繹其獨特藝術美學，為戶外空間增添高雅格調。