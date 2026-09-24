粉嶺豐貿廣場全層現狀交吉出售 建築面積逾3.9萬呎｜工廈市況

物業間隔四正實用，靈活性高，層高約3.48米，樓面承重高達每平方呎200磅，並附設2個私家車位及2個貨車位。大廈設有完善上落貨設施，可容許40呎貨櫃車直達卸貨區，非常適合物流、貿易及倉儲相關行業使用，全面滿足企業日常營運及物流需求。

物業位處粉嶺工業區核心地段，距離羅湖及落馬洲口岸僅約15分鐘車程，並緊貼北部都會區發展核心範圍。受惠於跨境經濟活動日益頻繁，區內工商物業需求持續殷切，吸引不少內地企業在港設立據點，投資前景備受市場看好。

第一太平戴維斯資深董事及工業及九龍商業銷售部副主管周浩文表示，是次放售物業屬市場上罕有的大面積優質工商物業，兼具自用及投資價值。物業鄰近主要口岸及北部都會區核心發展帶，坐擁優越區位優勢，加上樓面承重高、層高充裕及完善物流配套，尤其適合物流、電商、倉儲及貿易企業進駐。隨著北部都會區發展逐步落實，以及港深兩地經濟聯繫持續深化，預期物業將吸引本地及內地企業。