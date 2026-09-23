轉租為買！沙田第一城河景三房618萬成交｜藍籌屋苑

中原地產馬鞍山豪宅迎海御峰分行B組分區營業經理林志明表示，沙田第一城本月暫錄約13宗二手買賣，較上月同期增約30%，實用平均呎價14,262元水平。

林志明指，屋苑最新錄得24座中層F室成交，單位實用面積約447方呎，三房間隔，望河景，日前議價後以618萬元沽出，呎價約13,826元。新買家原先租樓，近日決定轉租為買，見屋苑位置方便，環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

據了解，原業主於2009年以約242萬元購入單位，持貨約17年沽售，帳面獲利376萬元，物業期內升值逾1.5倍。