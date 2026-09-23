已獲預售 涉522伙 SIERRA SEA 2C(2)期 最快下月開賣

隨著施政報告、首份五年規劃經已出台，加上美國加息後，港銀維持息率不變，發展商相繼展開推盤部署。新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」推出全新第2C(2)期應市，已獲批預售樓花同意書，提供522伙，當中首度提供分層四房標準單位，最快月內上載售樓說明書，部署下月初發售。

新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」作為近年最暢銷項目，不足10個月售出逾3,000伙，市場上仍有不少向隅客，第2C(2)期推售工作全速進行。他稱，「SIERRA SEA」近期於二手市場上錄得多宗獲利個案，成交呎價約1.5萬至1.6萬元，將作為今期價錢參考。展望後市，他認為樓市目前處於復甦初期，相信未來數年樓市上升勢頭不變，預計今年全年樓價有約15%升幅。