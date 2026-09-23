已獲預售 涉522伙 SIERRA SEA 2C(2)期 最快下月開賣

隨著施政報告、首份五年規劃經已出台，加上美國加息後，港銀維持息率不變，發展商相繼展開推盤部署。新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」推出全新第2C(2)期應市，已獲批預售樓花同意書，提供522伙，當中首度提供分層四房標準單位，最快月內上載售樓說明書，部署下月初發售。
新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」作為近年最暢銷項目，不足10個月售出逾3,000伙，市場上仍有不少向隅客，第2C(2)期推售工作全速進行。他稱，「SIERRA SEA」近期於二手市場上錄得多宗獲利個案，成交呎價約1.5萬至1.6萬元，將作為今期價錢參考。展望後市，他認為樓市目前處於復甦初期，相信未來數年樓市上升勢頭不變，預計今年全年樓價有約15%升幅。
新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」2C(2)期為項目已推出期數中最高座數之一，戶型主打兩房及三房，更首次推出四房分層標準單位。至於項目預計關鍵日期為2028年3月，樓花期長約18個月。
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擎海I料短期開價
越秀地產(123)油塘「擎海I」昨率先向傳媒開放3個示範單位參觀，越秀地產(香港)總經理李嘎稱，項目部署短期開價，首張價單不少於125伙，料涵蓋一房至三房，並爭取周內開放示範單位予公眾參觀。
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皇璇周六推售140伙
由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」落實周六首輪價單開售140伙，包括67伙一房、66伙兩房及7伙三房，實用面積301至602方呎。以最高折扣21%計算，折實價595.6萬至1,530.5萬元，折實呎價18,848至26,741元，折實平均呎價21,666元。項目暫收逾5,800票，超額認購逾40倍，周四下午6時截票。