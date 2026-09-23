瑜一加推最後6伙兩房 下周一起招標發售 增限時置業優惠｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」今日(23日)將上載全新銷售安排，下周一(28日)起以招標形式發售全盤最後6伙兩房，均為前排中高層兩房，享有向南維港海景。
華懋銷售及市場總監封海倫表示，「瑜一」系列由8月迄今售出11伙，套現約2.9億元，主要為維港坐向，當中第1A座18樓D室維港海景三房單位，成交呎價高達4萬元。項目開售迄今累沽772伙，佔單位總數超過91%，套現金額逾137億元，尚餘72伙待售，主要為三房及特色單位。
首度開放四房西九特色傢俬示範單位
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目今日首度開放西九特色傢俬示範單位予傳媒參觀，位於第5A座(5A)28樓A室，實用面積1,213方呎，四房一套連儲物室間隔，層與層之間的高度約3.5米，空間感十足。單位坐擁西九龍珍罕景觀優勢，設有820方呎天台及43方呎露台。
推十．一限時優惠 送總值804萬家品禮券
為回饋市場支持，發展商特別聯乘國際頂級生活品牌The Madison Group，推出「瑜尚非凡」十．一限時優惠，送出總值804萬元的The Madison Group頂級家品禮券，買家可換領一系列由The Madison Group引進的國際頂級生活品牌家品，包括Sub-Zero、Wolf、Jura等。由下周一(28 日)起至10月30日，凡購買「瑜一」指明50 個單位，三房或以上單位及兩房單位可以分別獲贈價值18萬元及10萬元的禮券。