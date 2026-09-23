維港．灣畔夥中原推國慶置業優惠 送總值22.8萬元旅遊禮券｜啟德新盤

中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的啟德現樓新盤「維港．灣畔」銷情持續火熱，適逢國慶將至，中原地產特別推出「維港．灣畔」國慶置業優惠，由本周四(24日)至2026年10月7日，經中原地產購入「維港．灣畔」的首6名一手住宅單位買家，可獲贈希臘旅遊禮券，每個優惠名額價值約3.8萬元，優惠總值高達約22.8萬元，優惠名額價值及總值僅供參考，先到先得，送完即止。

中原地產啟德新區營業董事吳妙粧表示，新一份《施政報告》以促進經濟發展為主，相信樓市會跟隨經濟穩步向上。事實上，政府近年積極搶人才，在各項人才計劃下，專才來港置業熱潮持續，啟德新區#作為核心發展區，其物業價值亦被看高一線。「維港．灣畔」已屆現樓，買家成交後可隨即入住及出租，投資回報更有保證。項目已累積售出389伙，總成交金額逾67億元，銷情理想。項目具備一線維港海景的優勢，相信在即將到來的十一黃金周，可進一步吸納本地換樓客及內地實力買家進場。