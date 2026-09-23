33清水灣最快下月開售 基座商場樓面面積65萬呎｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」屬區內罕有大型綜合發展項目，該集團市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目第1期料快將獲批預售樓花同意書，示範單位已經準備就緒，涵蓋兩房至四房間隔，預計10月份可展開銷售。她稱，項目由5座摩天住宅大樓及基座大型旗艦商場構成，其基座商場總樓面面積約65萬方呎，涵蓋6層，由國際建築及設計事務所Woods Bagot及顧問團隊Paul Husband設計，並擬於地庫二層(B2)直駁港鐵彩虹站B2出口。

該集團市務及銷售部經理陳世傑指，商場以現代都會生活及園林式購物體驗為設計方向，採用弧線形玻璃幕牆、開揚入口、戶外空間及綠化園景等元素，將自然光線與城市綠意引入室內，營造開放舒適的購物環境。商場上蓋及平台將配置綠化植物，並與地面園林廣場互相呼應，戶外綠意庭園與開揚平台自然延伸。