利嘉閣夥聖雅各福群會 中秋攜手送暖 認購1000個月餅轉贈有需要人士｜代理動態

中秋佳節將至，利嘉閣地產一如既往秉持「取諸社會，用諸社會」的企業理念，以實際行動關懷社會，連繫愛心。今年利嘉閣再度將購買月餅作商務送禮的預算金額全數捐出，用來認購月餅轉送予有需要人士，並首次夥拍社福機構聖雅各福群會一同送暖，盼將節日的喜悅傳遞至社會每個角落。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，中秋節是團圓和分享的節日，公司在發展業務之餘，亦應積極履行社會責任，關心社區需要。透過與聖雅各福群會合作，公司將原本作商務送禮的資源轉化為實際的送暖行動，希望為更多有需要人士送上節日祝福。今次的活動亦同時支持社企發展，實踐關愛社區及促進社會共融的雙重意義。在未來的日子，公司將繼續透過不同公益項目回饋社會。
是次活動由利嘉閣出資，向聖雅各福群會旗下的社會企業籽陽烘焙選購1,000個月餅，並由該會旗下全方位食物援助協作平台FOOD-CO統籌，將月餅分發到該會轄下18個服務單位，轉送予不同服務對象，當中包括復康人士、基層學童、年長智障人士宿舍人士，以及露宿者綜合服務隊服務使用者等，讓更多有需要人士在中秋佳節感受到社會的關懷與祝福。
聖雅各福群會高級服務經理(扶貧服務)馬子健稱，感謝利嘉閣地產對聖雅各福群會的支持及對有需要人士的關心。本會的全方位食物援助協作平台FOOD-CO一直積極連結社會資源，全力推動食物援助及扶貧工作。利嘉閣這次更特意選用本會社企籽陽烘焙的低糖月餅，不僅照顧到受惠者的健康飲食需求，更以實際行動支持社企發展，為社會注入更多正面能量，讓這份中秋祝福顯得格外有意義。」
是次利嘉閣地產夥拍的社福機構聖雅各福群會，在本港扎根逾76年，一直透過多元化服務，讓兒童、青少年、家庭、長者及復康人士等獲適切支援，同時回應社會服務的縫隙，其中由獲社創基金委聘的全港首個全方位食物援助協作平台FOOD-CO，為食物捐贈者和食物援助服務機構提供食物供求配對服務，從而提升香港整體食物援助服務的效率及效益；而旗下的社會企業籽陽烘焙則以商業模式營運和持續發展實踐為使命，為智障及精神復康人士創造更多工作技能和就業的機會。