利嘉閣夥聖雅各福群會 中秋攜手送暖 認購1000個月餅轉贈有需要人士｜代理動態

中秋佳節將至，利嘉閣地產一如既往秉持「取諸社會，用諸社會」的企業理念，以實際行動關懷社會，連繫愛心。今年利嘉閣再度將購買月餅作商務送禮的預算金額全數捐出，用來認購月餅轉送予有需要人士，並首次夥拍社福機構聖雅各福群會一同送暖，盼將節日的喜悅傳遞至社會每個角落。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，中秋節是團圓和分享的節日，公司在發展業務之餘，亦應積極履行社會責任，關心社區需要。透過與聖雅各福群會合作，公司將原本作商務送禮的資源轉化為實際的送暖行動，希望為更多有需要人士送上節日祝福。今次的活動亦同時支持社企發展，實踐關愛社區及促進社會共融的雙重意義。在未來的日子，公司將繼續透過不同公益項目回饋社會。