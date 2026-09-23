皇璇標售2伙 套現逾3500萬 周六首輪暫錄超額認購逾50倍｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」今日(23日)以招標形式售出2伙，套現3,500萬元。

是次售出單位分別為28樓C室的「Grandeur Collection輝煌．邸」，屬三房 (一套)儲物室連洗手間間隔，實用面積799方呎，成交價2,716.35萬元，呎價33,997元；以及2樓C室平台特色戶，屬一房間隔，實用面積277方呎，附連228方呎平台，成交價831萬元，呎價3萬元。

項目採「雙線銷售」策略推盤，周六(26日)首輪價單發售的140伙，包括67伙一房、66伙兩房及7伙三房，實用面積介乎301至602方呎。扣除最高折扣21%，折實售價由595.6萬至1,530.5萬元，折實呎價介乎18,848元至26,741元，折實平均呎價21,666元。