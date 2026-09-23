皇璇標售2伙 套現逾3500萬 周六首輪暫錄超額認購逾50倍｜北角新盤

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」今日(23日)以招標形式售出2伙，套現3,500萬元。
是次售出單位分別為28樓C室的「Grandeur Collection輝煌．邸」，屬三房 (一套)儲物室連洗手間間隔，實用面積799方呎，成交價2,716.35萬元，呎價33,997元；以及2樓C室平台特色戶，屬一房間隔，實用面積277方呎，附連228方呎平台，成交價831萬元，呎價3萬元。
項目採「雙線銷售」策略推盤，周六(26日)首輪價單發售的140伙，包括67伙一房、66伙兩房及7伙三房，實用面積介乎301至602方呎。扣除最高折扣21%，折實售價由595.6萬至1,530.5萬元，折實呎價介乎18,848元至26,741元，折實平均呎價21,666元。
5日速沽14伙 套現逾3.82億
截至下午3時，項目累收逾7,200票，超額認購逾50倍。入票客中逾65%來自港島區，其餘為九龍區及新界區，將於明日(24日)下午6時截票。「皇璇」自上周六起招標發售，短短5日速沽14伙，套現逾3.82億元，最高成交呎價4.2萬元。
「皇璇」位於北角熙和街1號，屬單幢式物業，提供194伙，預計關鍵日期為2027年12月31日。